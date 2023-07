Mint arról korábban beszámoltunk, Berkó Ádám a Dorog színeiben folytatja pályafutását. Most kiderült az is, hogy Nagyházi Dávid is marad piros-feketében. A dorogi szurkolók egyik nagy kedvence 2014-ben csatlakozott a csapathoz, azóta pedig nem csak a felnőtt csapat, de az utánpótlásu edzői stábjának is meghatározó alakja.

"A kiesés után még nehezebb volt megélni amikor bejelentették, hogy lehet nem lesz többet felnőtt csapat, így nagyon nagy örömmel töltött el amikor csörgött a telefonom és jelezték, hogy mégis indulunk az NB III-ban! Aki ismer, az tudja, hogy nagyon közel áll a szívemhez a klub, így nem is volt kérdés számomra, hogy itt fogom folytatni. Annak ellenére, hogy nem itt nőttem fel az itt töltött 9 év után a barátaim már igazi doroginak tekintenek. Az előző év nem úgy sikerült számomra, ahogy elterveztem, így rendkívül motiváltan és új célokkal vágok neki a 10. szezonnak. Bízom benne, hogy újra szép sikereket fogunk elérni közösen a szurkolóinkkal. Hajrá Dorog!" – nyilatkozta a klub honlapjának Nagyházi Dávid.