Közleményt publikált hivatalos oldalán az NB III.-ra készülő Dorogi FC. Mint ismert, vezetőedzője és játékosai sem voltak a kiesést követően a csapatnak. A klub kommünikéje szerint ez megváltozott, azonban sok konkrétumot nem tartalmazott a bejegyzés.

"Miután Dorog Város Önkormányzata szerepet vállalt felnőtt csapatunk működtetésében, a továbbiakban Blázsik Ferencet bízta meg a szakmai vezetés feladataival – a vele készült interjú hamarosan olvasható lesz weboldalunkon -,valamint az is biztossá vált, hogy új vezetőedző irányításával vág neki a bajnokságnak immáron NB3-as csapatunk, akinek a személyéről szintén hamarosan beszámolunk szurkolóinknak. Csapatunk kerete is nagy mértékben átalakul majd az új idényre, igaz, több korábbi játékosunk is a közös folytatás mellett döntött, kilétükről, és a további érkezőkről is folyamatosan beszámolunk a következő napokban. A keret tagjai egy hét közös munkán vannak túl – az új vezetőedző munkáját Jánosi Dániel pályaedzőként, Vajda Gellért pedig kapusedzőként segíti – a több dorogi utánpótlás játékossal is kiegészülő csapatunkra négy edzőmérkőzés is vár a rajtot megelőzően, ebből három alkalommal hazai pályán" - írják bejegyzésükben a dorogiak.

Ami biztos, hogy július 12-én, szerdán az Újpest II. ellen hazai pályán játszik majd a csapat, majd 15-én, szombaton az STK Samorin ellen, Szlovákiában. Július 19-én a Vasas II. lesz az ellenfél szintén itthon, majd július 22-én ismét északi szomszédunk adja az ellenfelet, a TJ Velké Ludince csapatával otthon játszik a Dorogi FC.