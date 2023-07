Az Avantgard Sport Étteremben gyűltek össze az Opus Tigáz Tatabánya futballcsapatának szurkolói, mintegy harmincan, hiszen ankétot tartott a csapat az előttünk álló szezon előtt. Az előző szezonban az NB III. Nyugati-csoportjának 2. helyén végző csapat idén az Észak-Nyugati csoportba kapott besorolást, többi régi ismerőssel együtt. Ebben a bajnokságban már nem 20, hanem 16 csapat indul, így kevesebb meccs vár majd Gyürki Gergőékre, ám a legnehezebb csoportnak ez ígérkezik, hiszen az előző kiírás bajnoka, a Veszprém, a feljutást kitűző Budaörs és III. Kerület páros, az évek óta a dobogót ostromló Puskás Akadémia II. és az NB II.-ből kieső Dorogi FC is az ellenfelek között van, nem beszélve a mumus Bicskei TC-ről.

Az ankéton a vezetőedző, Gyürki Gergő bemutatta a klub három régi-új igazolását: egyikőjük sem lesz ismeretlen a szurkolók számára. Soltész Barnabás és Klausz Ádám is egy éves budaörsi kitérő után tért vissza a csapatba, így számukra olyan ez, mint a hazatérés. Kiprich Dávid ilyen vezetéknévvel sem lehet ismeretlen, őt az NB II.-es Tiszakécske csapatától csábították haza, ő felnőttként most készül az első tatabányai mérkőzéseire. A vezetőedző kiemelte, hogy nem szeretne tippelésekbe bonyolódni, de az elvárás az, hogy az első négybe kerüljön a gárda, ehhez viszont nagy szükség lesz a szurkolók buzdítására, csak úgy, mint ahogy azt az előző szezonban tették. A három új igazolás mellé még egy negyediket is szeretne a vezetőedző, ám még nem sikerült megegyezni olyan játékossal, aki emberileg és szakmailag is beleillene a képbe.

Ezt követően Kovács István, csapatkapitány elmondta, hogy nagyon jót fog tenni a csapatnak, hogy három minőségi játékos érkezett a csapathoz, mert az előző szezonban fontos pontok úsztak el azon, hogy a sérülések és az eltiltások miatt tartalékos volt az alakulat, ez erre a szezonra megszűnhet. Hozzátette, hogy a vezetőedző nagyon kemény felkészülést vezényelt a játékosoknak, aminek biztosan meg lesz a pozitív hozadéka a szezon közben. A belső védőként játszó Kovács arról is beszélt, hogy bár hangzatos célokat nem akar kinyilatkoztatni ő sem, de az öltözőn belül mindenképpen az a cél, hogy javítsanak az előző szezonban elért második helyezésen.

Friss hír a klubvezetés részéről, hogy az eddigi ügyvezető, Molnár József nem tudta vállalni a feladatot, de továbbiakban is a klub kötelékéhet tartozik majd, mint médiamunkás. Az új ügyvezető Karap Gergő lett, aki az előző szezonban a technikai vezető feladatait látta el - ezt a pozíciót most is megtartja.

Az ankétot követően a szurkolók megvásárolhatták már a bérletet is, illetve a címeres mezekért, ajándéktárgyakért is sorban álltak - ezeket természetesen folyamatosan megvásárolhatják a szurkolók.