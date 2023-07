Mint arról korábban beszámoltunk, a Nyergesújfalu SE nyerte a Vármegyei első osztályú bajnokságot, ráadásul az Amatőr Kupa döntőjébe is kvalifikálta magát. Mindez nagyban volt köszönhető Darabos Gábornak, akivel podcastet is készítettünk nemrégiben. Most azonban a Nyergesújfalu SE hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy a tréner távozik Nyergesújfaluról a bajnoki címet követően.