Áll a bál a magyar öttusasportban. Szeptemberben junior világbajnokságot rendeznek, amelyre a Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) szakmai bizottsága Dobronyi Dorinát, Dulai Kingát, Gyugyi Laurát és Tóth Dorkát javasolta az elnökségnek a vb-csapatba. Hogy mi ezzel a probléma? Az, hogy a korosztály kiemelkedően legjobb versenyzője, a napokban Tatán edzőtáborozó Erdős Rita nem került be a keretbe. Rita a közelmúltban egyéniben és csapatban is Európa-bajnok lett Isztambulban, tavaly pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett, így kétség sem férhet hozzá, hogy helye lenne a válogatottban. Igen ám, csakhogy sokáig sérült volt, és ezért nincsenek eredményei a válogatókról. De két Európa-bajnoki cím nem ír felül egy válogatóversenyt? Főleg úgy, hogy valamennyi jelölt Rita mögött végzett az Eb-n, Dobronyi el sem indult, Tóth pedig 30. lett.

Tudni kell, hogy Erdős végül úgy vehetett részt az isztambuli kontinensviadalon, hogy – mivel nem voltak értékelhető eredményei a válogatókról – Dobronyi edzője, Geleta Balázs nagyvonalúan visszaléptette tanítványát Rita javára az Eb-től azzal, hogy cserébe Dorina majd a vb-n fog indulni helyette. Csakhogy akkor még senki sem gondolta, hogy Erdős, a Trion SC ígérete mindenki meglepetésére, hat hét edzéssel a háta mögött megnyeri az Eb-t. Méghozzá akkora fölénnyel, hogy a kombi, a befejező szám utolsó körében már szinte csak sétálnia kellett. Az üggyel kapcsolatban megkerestük Burcsa Szabolcsot, Rita klubedzőjét.

Háttéralku, hiányos szabályozás

– A 22-es csapdájába kerültünk, ahol mindenkinek van igazsága. Egyrészt valóban született egy megegyezés, hogy Rita Dorina helyett indulhat az Eb-n, aki majd a világbajnokságon kapja vissza a kerettagságot Rita helyett. Nekem nem is Dorinával van problémám, hiszen tehetséges versenyző, neki mindenképpen helye van a csapatban. A legnagyobb gond az, hogy nem tiszták a válogatási elvek. Korábban szóba került, hogy elfogadják azt, ha valaki megsérül, és így nem tud részt venni a válogatóversenyeken, ahogy ez sajnos Rita esetében is történt. A szövetség orvosa is igazolta a sérülést, mégsem vették figyelembe a döntésnél. Arra sem sokan gondoltak, hogy Rita rövid felkészüléssel is két aranyérmet nyer majd, ezek után egyértelműen helye lenne a csapatban, de az sem lett írásba foglalva, hogy egy ilyen eredmény felülírjon egy hazai válogatót, pedig szakmailag mindenképpen indokolt lenne – tudtuk meg Burcsa Szabolcstól, aki más furcsaságokkal is szolgált.

Nincs kapitány, nem várnak csodát

– Azt is sérelmezzük, hogy az ülésen, amelyen javaslatot tettek a válogatott tagjaira, a bizottsági tagok fele meg sem jelent, akik pedig ott voltak, azok közül többen tartózkodtak a szavazástól. Miért tartózkodik bárki egy ilyen fontos döntésnél? Én akkor tartózkodom, ha a saját versenyzőmről van szó, így viszont a magyar öttusa érdekei helyett a klubérdekek kerülnek előtérbe. Rossz döntés született, amely miatt én másfél órát vitatkoztam az érintettekkel, de mégis elfogadtatták azt az elnökséggel. Ilyet egy szakmabeli ember nem tesz. Gondot jelent az is, hogy jelenleg nincs utánpótlás-kapitány, aki ezekben a kérdésekben dönthetne. Ritának ez az utolsó éve a juniorok között, így idén még megmutathatná, hogy mit tud nemzetközi szinten, míg a nála kevésbé eredményes Tóth Dorka még két évig szerepelhet ebben a korosztályban. Nagy csodát nem várunk, de összetartunk Ritával, napi kapcsolatban állunk, bízunk egymásban. Ami nem öl meg, az megerősít, bármilyen döntés születik, Rita vissza fog térni.

Erdős Ritát is megkérdeztük az üggyel kapcsolatban, ő azonban nem kívánt nyilatkozni. Annyit mondott, hogy mivel már nincs ráhatása az ügyre, nem kíván vele foglalkozni, készül a további versenyeire.

Erdős Rita az esettel kapcsolatos korábbi facebook-posztjából azonban sok minden kiderül, de a lényeg, hogy úgy érzi, a szakma nem áll ki mellette. Az elnökség döntése értelmében talán nem véletlenül...



Ismét bizonyított



Miközben Rita helye a válogatottban kérdésessé vált, a hétvégén, Móron rendezett országos juniorbajnokságon ő végzett az élen a nők mezőnyében, vagyis ismét, immár sokadszorra bizonyította, hogy hazánkban ő a legjobb a korosztályában.

Csak remélni tudjuk, hogy a felelősök a legmegfelelőbb döntést hozzák meg ebben a szövevényes ügyben és ezzel tovább segítik egy rendkívül tehetséges, mindössze 20 esztendős sportoló további pályafutását.