Mint ismert, a Ferencváros ma este, 20.45-től a feröeri KÍ Klaksvík vendégeként lép pályára a Bajnokok Ligája első selejtező-fordulójának odavágóján. A feröeri csapat kapusedzője az a Turi Géza, aki 2002-ben bajnokságot nyert a Zalaegerszeggel, majd később, 2004 és 2006 között másfél évig Tatabányán védett, többek között 14 NB I-es mérkőzésen is. Vármegyénk székhelyének klubja volt utolsó magyarországi csapata, innen került a Feröer-szigetekre és lett többek között a világ legidősebb aktív élvonalbeli kapusa. Turi az NSO-nak adott interjújában arról is beszélt, hogy hogyan telnek a mindennapjai Feröeren, milyen esélyeket ad csapatának a Ferencváros ellen, és hogy miért is hagyta el annak idején Tatabányát.