Egészen a 16. percig kellett várni, hogy komolyabb helyzetről számolhassunk be a szombati mérkőzésről, ekkor Vígh Ádám készített elő egy lehetőséget Harmat számára, de a Zsámbékról visszatérő fiatal támadó nem volt elég pontos, és fölé lőtt. A 23. percben ismét Harmat volt meghatározó eleme egy támadásnak, igaz most mint utolsó előtti tag, Barnát indította, de gól egyelőre nem született. Aztán jött a 24. perc, amikor is egy újabb ígéretes sansz után egy balra guruló labdát Papp Máté tekert Vígh Ádám fejére pontosan, a dorogi center pedig megszerezte a vezetést, 1-0. Pár perccel később vendég oldalon is akadt lehetőség, de Tulipán a helyén volt, sőt, a szép védés előtt leshelyzetet lengetett az asszisztens.

Már talán hozzá is szokhattunk, hogy kényszerből kell cserélnie Bekő Balázsnak, ezúttal Szerencsi hagyta el a játékteret, miután az arcát találta el egy blokkról visszavágódó labda. A 37. percben jó távolságról és szögből végezhetett el szabadrúgást a szlovák csapat, a labda végül a keresztléc felett csapódott csak le, majd a 40. percben Barna lövését a szlovák kapus tolta bravúros vetődés után a kapufára. A félidő végén Lénárth Tamás egy szöglet után egy félollós mozdulattal vetette észre magát a vendég kapu előtt, de újabb találatot már egyik oldalon sem jegyezhettünk fel.

Akadt bőven gólszerzési lehetőség a második 45 percben is, előszőr Barna révén, akinek egy beadás pattant el kulcsfontosságú pillanatban a lábáról, de az 58. percben már nem hibázott saját nevelésű támadó, egy jobb oldali beadásra érkezett üresen a hosszú oldalon és lőtt a kapuba magabiztosan, 2-0. Egy óra játék után ismét volt kecsegtető lehetőség a lábukba, de átlövésük jócskán fölé ment.

A csapat új szerzeménye, Balla Mátyás is betalálhatott volna a 70. percben, de védője egy lépéssel gyorsabb volt egy jobb oldalról érkező beadásnál. Az utolsó 10 percre aztán újra több fiatal is lehetőséget kapott a bizonyításra, az alakulat legrutinosabb játékosa, Tulipán Ákos pedig két fontos védéssel segítette a munkájukat a gólvonalunkon.

A mérkőzést végét jelző sípszavak előtt már nem forogtak komoly veszélyben a kapuk, így maradt a 2-0-ás eredmény, ami mellett különösen annak örülhettek a hazaiak, hogy nagyon sok szép kombinációval színesített támadást vezettek a mai napon, továbbá a háló is érintetlen maradt.

A Dorogi FC csapatának ez volt az utolsó felkészülési mérkőzése, hiszen 29-én, szombaton 13 órakor már a Zalaegerszeg II. csapata ellen játszik bajnokit idegenben.