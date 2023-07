Első mérkőzésén magabiztosan, 11-0-ra győzött izraeli ellenfelével szemben Balázs Bálint a birkózók U20 Európa-bajnokságán, a spanyolországi Santiago de Compostela-ban.

A tatabányai sportoló a második körben egy osztrák színekben versenyző orosz fiú, Inshapjev ellen lépett szőnyegre, és már az első pillanatokban lehetett látni, hogy valami baj van. Nem telt el egy teljes perc, amikor az osztrák elleni védekezés közben Bálint bal térde megsérült, így nem tudta folytatni a mérkőzést és természetesen a versenyt sem.

− Sajnos visszatért a korábbi sérülés, pedig úgy tűnt, Bálint túl van rajta, hiszen az elmúlt hónapokban több komoly, nemzetközi versenyen is elindult, és sikeres volt. Most azonban kiújult ez a fránya sérülés, amit csak Bálint hazatérése után tudunk kivizsgáltatni. Nagyon sajnáljuk, hogy így történt, hiszen a tavalyi Eb-t is e térdsérülés miatt kellett kihagyni − mondta el Katona Géza, vezetőedző.