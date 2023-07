23 éves történetet elevenített fel az Origo: 2000 júniusában a Feröer-szigetekre tartó tatabányai focicsapat különgép előbb nem tudott leszállni Vagar szigetén, majd Izland felé kezdett repülni, de ott egy földrengés miatt szintén nem tudott landolni. A kisgép üzemanyaga vészesen fogyott, pár órán keresztül senki sem tudta, mi történt a tatabányai együttessel, hogy aztán a kisrepülő teljesen üres tankkal Skóciában kerüljön elő. A kaland nem szegte a kék-fehérek kedvét, akik Kiprich József akkori vezetőedző irányításával 4.0-ra verték a HB Tórshavn-t az UEFA Intertotó Kupa első találkozóján.

A Kipu vezette, akkor Lombard FC Tatabánya, ma Opus Tigáz Tatabánya néven futó csapatban olyanok fociztak, mint Gelei Károly, Mészöly Géza, vagy épp Zsivóczky Gyula. A Feröerre tartó gép fedélzetén a 16 játékos mellett a csapat vezetői, a szakmai stáb és a Duna TV stábja foglalt helyet. A szigeteken található egyetlen repülőtér, a Vagar szigetén lévő légikiötő akkoriban ráadásul csak napközben volt nyita. A tatabányaiak repülője Berlinben és Norvégia déli részén még rendben megtankolt, majd utóbbi helyszínen kapták az első rossz hírt: a Feröer-szigetek felett hatalmas vihar tombol, valamint köd van. Mivel 16 óra előtt oda kellett érniük a feröeri reptérre, a pilóta döntött és nekivágtak. Kis híján végzetes lett a döntés, ugyanis akkora volt a vihar, hogy rájöttek: nem tudnak majd leszállni.

Keringő a levegőben: az idővel harcolt a Tatabánya különgépe

A stavangeri, norvégiai reptér már messze volt, nem volt elég üzemanyag visszafordulni. Izland és Skócia maradt opciónak. A természet elintézte, hogy Izland is kiessen: ott meg földrengés volt. Visszafordultak Feröer felé, de ott még mindig nem tudtak landolni. További izgalmakra adott okot, hogy a repülő egy időre el is tűnt a térképről mondhatni. Végül minimális mennyiségű kerozinnal a tankban, az utolsó tartalékokat is felhasználva landoltak Shetland szigetén. Pár percre elegendő üzemanyag maradt csak.

A csapat tagjai közül Sándor Imre gyúró a leszállás után azt mondta, hogy nagyon félt, csak arra gondolt, hogy látja-e még valaha a családját. Kiprich József arról beszélt, hogy a pilóták is csak a térképeket rakosgatták egymás után, mintha ők sem tudták volna, merre járnak pontosan. Urbányi István sportigazgató a hazaiakat tájékoztatta. Aztán elindult a szálláskeresés, de egy átmozgató edzést azért még tartott mindenki Kipuja a reptér betonján. Ahogy a 24 Óra írta anno, Bíró Péter a Lombard elnök-tulajdonosa fogalmazott a legkifejezőbben:

Az első mérkőzést már megnyertük azzal, hogy életben maradtunk.

A Tatabánya végül pár órával a meccs előtt szállt le Vagaron, a stadionba pedig 45 perccel a kezdő sípszó előtt estek be. A feröeriek 30 perces csúszásba belementek, a Bányász pedig megmutatta, hogy így is kemény legények: 4-0-ra elpáholták a házigazdákat. Zsivóczky, Hornyák, valamint Nagy (utóbbi kétszer) vette be a HB Tórshavn kapuját. A lendület a visszavágón is kitartott, ott 3-0-ra győztek a kék-fehérek, így tovább is jutottak.