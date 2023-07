A három hete, Zágrábban rendezett első fordulóban a 12 fős magyar férfikeret felét az Esztergomi Vitézek adta, ami nem is csoda, hiszen a nemrégiben lezajlott országos bajnokságot is az esztergomi csapat nyerte (a hagyományos rögbivel szemben, ahol 15 játékos alkot egy csapatot, az olimpiaiban heten tagjai a kezdőnek, ezért hívják a sportág ezen változatát hetes rögbinek is). A Vitézek részéről Csapó Erik, Sovány Erhard, Stiglmayer Márk, Suiogan Tímár, Szóda Imre és Vodicska Hunor képviselte a magyar színeket a horvát fővárosban, de az egykori esztergomi Kade Zsombor is bekerült a válogatottba.

Válogatottunk a B-csoportban előbb 31-14-re verte Moldovát (Csapó és Stiglmayer is öt pontot szerzett), majd 21-12-re Lettországot (Sovány, Stiglmayer 5-5), végül 28-19-re Izraelt (Sovány, Stiglmayer 5-5) és csoportelsőként jutott a negyeddöntőbe. Ott Svájc ellen 24-17-re győzött csapatunk (Kade, Suiogan 5-5), így bekerült az elődöntőbe, ahol hosszabbítás után 26-21-re kikapott a házigazda horvátoktól (Kade 5). A bronzmérkőzésen a svédek ellen 22-14-es vereséget szenvedett szenvedett a Gareth Lloyd által irányított magyar válogatott (Stiglmayer 5), így a negyedik helyet szerezte meg a 12 válogatottat felvonultató mezőnyben. A győzelmet Ukrajna szerezte meg, miután a fináléban 41-5-re verte Horvátországot.

A hölgyeknél az ugyancsak 12-es keretbe négy esztergomi játékos került be Keresztesi Hanna, Majdanics Laura, Salamon Emese és Szűcs Kata személyében. A lányok a C-csoportban Ausztria (24-10, Szűcs 5) és Bulgária (48-5, Majdanovics, Szűcs 5-5) ellen is nyertek, majd 17-17-et játszottak Grúziával és a férfiakhoz hasonlóan szintén csoportelsőként jutottak a legjobb nyolc közé. A negyeddöntőben Törökország már jobbnak bizonyult (5-24) Szigeti Erika csapatánál, az 5-8. helyért vívott helyosztón pedig Ausztria vágott vissza a csoportkörben elszenvedett vereségért (12-21). A hetedik helyet aztán Izrael 24-0-s legyőzésével (Salamon, Szűcs 5-5) sikerült megszerezni az ugyancsak 12 válogatottat számláló mezőnyben. A győzelmet itt is Ukrajna szerezte meg, miután a döntőben 17-5-re verte Törökországot.

A második, budapesti zárófordulót a hétvégén rendezték. Férficsapatunknál történtek változások: az ezúttal már 13 fős keretbe nem került be Szóda és Vodicska, így négy esztergomi játékos képviselte a magyar színeket. A hölgyeknél nem történt változás a keretben. A férfiaknak a csoportkörben nem igazán ment: a Dánia elleni 19-19-es döntetlent az Izrael elleni 7-0-s vereség követte, majd a svédek elleni 12-12-vel zártuk a csoportkört (Kade, Stiglmayer 5-5). Csapatunk ezzel a harmadik helyen végzett a C-csoportban és éppencsak beverekedte magát a negyeddöntőbe. Ott a Zágrábban élen végző ukránok jobbnak bizonyultak (12-19), de a helyosztón előbb Moldovát (28-19, Stiglmayer, Suiogan 5-5), majd az ötödik helyért vívott mérkőzésen Svájcot (19-7, Stiglmayer 5) is sikerült legyőzni, ezzel pedig az ötödik helyen végzett a válogatott. A győzelmet Lettország szerezte meg Ukrajna 29-17-es döntőbeli legyőzésével, míg a két torna összesítése alapján Ukrajna végzett az élen, Magyarország ötödik lett.

A nők két vereséggel kezdték az A-csoport küzdelmeit: Ausztria ellen 19-12-re (Majdanics 5), Ukrajna ellen pedig 33-10-re kaptunk ki. A Bulgária elleni 54-5-ös (Majdanics, Salamon 5-5) sikernek köszönhetően sikerült bejutni a legjobb nyolc közé, ahol Zágrábhoz hasonlóan ismét Törökország volt az ellenfél és ismét vereség (0-24) lett a vége. A helyosztón azonban mindkét mérkőzését megnyerte válogatottunk, amely előbb eredményre pontosan visszavágott Ausztriának (19-12), majd Dániát is felülmúlta (27-5), így a férfiakhoz hasonlóan szintén ötödik lett. A győzelmet Ukrajna szerezte meg, miután a döntőben 14-7-re legyőzte Törökországot, és így a zágrábi torna megnyerése után összesítésben is első lett. A magyar válogatott a férfiakhoz hasonlóan az ötödik helyen végzett összesítésben.