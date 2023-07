Hírküldő alkalmazásunkban számoltak be az örömteli horgászsikerről, amelyet Nógrád megyében ért el a tatabányai Mátyásné Siklódi Rita és Csernyák Daniella. A pontyfogó bajnokságnak határozott elképzelésekkel vágtak neki a versenynek, de az előző héten megrendezett Professzionális Bojlis Európa Kupán tapasztaltak alapján senki sem mehetett biztosra. Az addig favoritnak vagy gyengének vélt helyek másként adták a halat, és a bevált stratégiák sem a megszokott módon működtek az idén. Nem volt hát különösebb meglepetés, hogy a halfogás lassan indult és az etetéseket nem a megszokott módok kellett építeni ahhoz, hogy érdemben tudjanak fogni a versenyzők.

A női mezőny két szektorában félidőig a Quickbaits Girls (Törökné Bazsó Katalin és Telinger Katalin) és némi előnnyel az Xtra-Carp Ladies (a tatabányai Mátyásné Siklódi Rita és Csernyák Daniella) vívott nagy harcot. Aztán ahogy teltek az órák az Xtra-Carp Ladies növelni tudta előnyét, sőt az utolsó 24 órára alaposan fel is pörögtek a lányok, nem hagyva esélyt a vetélytársaknak a felzárkózásra. A Fox and CarpSoul Team (Szabó Rebeka Klára és Károly Alexandra Tünde) és a CFB (Horvát Ágnes és Balázs Luca) sokáig a harmadik helyért küzdöttek, de a második 24 órában a CFB lépéselőnyre tett szert. Az utolsó órákban már a Quickbaits ezüstöt érő pozícióját is veszélyeztették, végül azonban megfogni nem tudták őket, így meg kellett elégedniük a harmadik hellyel és a legnagyobb halért járó trófeával.