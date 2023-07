– Májusban amikor távozott Budaörsről, arról lehetett olvasni, hogy mindenképpen, mint vezetőedző szeretne dolgozni. Ez jelenti számára az elégedettséget a karrierjében, a dorogi kispad?

– Mindenképpen! Őszintén szólva számomra nem az a meghatározó, hogy milyen osztályban játszik egy csapat, én azt szeretem, ha van olyan projekt amiben van jövőkép, aminek látom értelmét és ahol lehet építkezni. Nem vagyok osztályfüggő, ugyanúgy a maximumot szeretném kihozni az NB III.-ban, a maximális energia­befektetéssel tudok csak dolgozni és nem tudok részt venni túléléses, vagy olyan dolgokban, ami nem mutat előre. Miután beszéltünk a vezetőséggel, úgy láttam, hogy egy más irányvonalon szeretne elindulni a klub, és ehhez keresnek olyan szakembert, aki ebben partner, ez pedig egy szimpatikus lehetőség volt számomra.

– Lehet-e tudni bármilyen feltételről, aminek a hiányában nem mondott volna igent a felkérésre, gondolok itt bizonyos játékosok megtartására, vagy bármi másra?

– Nem, abszolút nem. Úgy gondolom, hogy ma Magyarországon nagyon sokféle labdarúgó van, de nincs pótolhatatlan. Nyilván vannak nagyon jó képességű játékosok, de olyanok is, akik mentálisan képesek többet segíteni és nem is álltam elő semmiféle igénnyel a vezetőség felé, hiszen, amikor mi előszőr beszéltünk a keretről, akkor nulla igazolt játékosa volt a klubnak. Elsőnek azt a feladatot vállaltam fel, hogy leüljek játékosokkal, tárgyaljunk annak érdekében, hogy tiszta legyen, hogy milyen típusú játékosok megtartására és szerződtetésére van lehetőségünk, de speciális igényem nem volt ezzel kapcsolatban.

– Milyen típusú edzőként jellemezné magát, mi az a játékstílus, ami a legközelebb áll önhöz, és mi az amit ebből a most formálódó keretre tud illeszteni?

– Én alapvetően egy munkamániás edző vagyok, nagyon szeretem a munkámat, imádok edzést vezényelni és azt is nagyon szeretem, ha a csapataimra rá lehet ismerni egy idő után, gondolok itt arra, hogy felfedezhető a tudatosság és a fejlődés. Bevállalós is vagyok, szívesen vállalok kockázatot, viszont a kudarckerülő és nem sikerorientált embereket nem igazán kedvelem.

– A következő napokban folyamatosan bejelentésre kerülnek majd a szerződést hosszabbító és az újonnan érkező játékosok is, milyen keret alakul Dorogon és mi volt a koncepció, ami alapján belevágtak az építkezésbe?

– A koncepció igen egyszerű, első lépésként a korábbi keret azon tagjait szerettük volna megtartani, akiknek meg van a kellő rutinjuk, hogy NB III.-as szinten jó minőséget adjanak a csapatnak, nem mellékesen nyilván az is fontos szempont, hogy a dorogi kötődés bennük legyen. Ezeket a játékosokat egészítettük ki olyanokkal, akik képesek lehetnek magukéuknak érezni azt az irányvonalat, amelyet elképzeltünk, továbbá rendelkeznek ambícióval és többet akarnak a futballból, mint csak vegetálni benne.

