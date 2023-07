Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a komáromi sportlövő, Pekler Zalán lett a magyar küldöttség legjobbja, ugyanis az Európai Játékokon négy aranyérmet és olimpiai kvótát is szerzett. A komáromi klasszis szerint a kudarcot könnyebb feldolgozni, mint a sikert, az elmúlt időszakban azonban utóbbival kellett megbirkóznia. Minden egy kukoricaszemmel kezdődött...

– Munka közben zavarjuk?

– Két hétig szabadságon vagyok, csak az interjú miatt jöttem be az irodámba – mondta az Európai Játékokon négy aranyérmet szerző sportlövő, Pekler Zalán, aki a sportolás mellett főmunkatársként dolgozik a Magyar Sportlövők Szövetségében. – Sok újságírótól, riportertől kapok megkeresést a napokban, szívesen állok a rendelkezésükre.

– Pedig nem olyannak ismerem, aki különösebben élvezi a rivaldafényt...

– Nem is vágytam rá sohasem, hogy ismert legyek, szeretek távolságot tartani, ugyanakkor nem zavar a sajtó érdeklődése, helyén tudom kezelni.

– Több interjúban is szóba került az a bizonyos kukoricaszem, amelyet kilencévesen hét méterről eltalált. Ennyire meghatározó pillanat volt az életében?

– Igen, mert jelnek vettük, ennek hatására kezdtem el a sportlövészetet. A nagyszüleim Komáromtól nyolc kilométerre, Csémen laknak, náluk próbáltam ki a légpuskát, amellyel lelőttem a kukoricaszemet. Nagyon meglepődtek, hogy sikerült eltalálnom, nehéz lenne megismételni, és éppen ezért nem is próbáltam meg azóta, nehogy csorbát szenvedjen a történet...

– Más sportággal nem is kacérkodott gyerekkorában?

– Dehogynem, fociztam és úsztam is, igaz, az úszást hamar abbahagytam. A labdarúgás mellett viszont tizenhárom éves koromig kitartottam, korosztályos szinten a másod­osztályban is játszottam. Sokáig párhuzamosan űztem a sportlövészettel, de idővel válaszút elé kerültem, mert szerettem volna a két sportág közül az egyikben sikeres lenni. A lövészet mellett döntöttem, úgy éreztem, abban vagyok tehetségesebb, de a labdarúgásnak is rengeteget köszönhetek – amikor például csapatban versenyzünk, jól tudom lelkesíteni a társaimat.

– Mégis úgy döntött, hogy egyéni sportolóként szeretne kiteljesedni.

– Igen, mert jó érzés, hogy a lőállásban csak magamra számíthatok. Amikor úgy mennek a dolgok, ahogy elterveztem, könnyebb egyéni sportolónak lenni, mint amikor rossz napom van, hiszen nincsenek ott a csapattársak, mint mondjuk a labdarúgásban vagy kézilabdázásban, hogy támogassanak. Éppen ezért fontos, hogy mentálisan, lelkileg is egyre erősebb legyek, aminek nemcsak a sportban, de az élet más területein is hasznát veszem.

