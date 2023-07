A kánikulát az árnyékban is nehezen lehetett elviselni az Észak-Komáromban, a történelmi városközpont szívében. Nem csoda, hogy sokan csak fagyival a kezükben, vagy az árnyékban meghúzódva bíztatták azokat a kosárlabda csapatokat, amelyek neveztek a tornára. A meccsek közti szünetekben néhányan a környék kis utcáiban, a betonon fekve igyekeztek a következő összecsapásokra feltöltődni.

Észak-Komáromot többek közt a Magyar gimisek, a Highlanders Komárno és a Maradan csapatai képviselték, ám érkeztek olyan együttesek is, amelyekben egykori észak-komáromi extraligás játékosok alkottak. Mellettük még a lengyel BM Stal, az osztrák Sonce és a magyar The Balling Stones is szerencsét próbált.

A döntő végül az Energy Team és a BM Stal vívta és a lengyel csapat győzelmével ért véget a torna. A lengyel csapatot a legendás játékos, Michael Hicks is erősítette, aki 2020-ban a tokiói olimpián is részt vett a hazája válogatottjában.