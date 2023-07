Kemma.hu podcast 1 órája

Kövér Georgina: Igyekszem megszerettetni az edzést az emberekkel, ha hagyják - PODCAST

Már javában benne vagyunk a nyárban és sokan még csak most gondolkodnak azon, hogy neki kéne állni a bikinitest formázásának. Több kevesebb sikerrel, de a többség elindul ezen az úton és bizony ez néha áldozatokkal jár. Persze lehet jókat enni ilyenkor is csak az a lényeg, hogy minél természetesebb dolgokat juttassunk be a szervezetünkbe. Kövér Georgina személyi edzővel többek között erről is beszélgettünk a Kemma podcastben.

H.A. H.A.

Kövér Georgina a következő versenyére készül Forrás: Beküldött Fotó: Váraljai Zsolt

Gina egyébként már elkezdte a felkészülést a következő versenyére, amivel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon finomakat eszik közben. Tudatosan áll a versenyzéshez is, így egy szezonban csak egyet csinál. Többek között erről is mesélt. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

