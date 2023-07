Hamarosan rajtol az NB III.-as bajnokság, így az utolsó felkészülési meccsét vívta Gyürki Gergő csapata, az Opus Tigáz Tatabánya. Az ellenfél a szintén harmadosztályú Dabas volt. Habár a vendég dabasiak a 10. megszerezték a vezetést, a Tatabánya csapata már az első félidőben jelentős előnyre tudott fordítani a felkészülési mérkőzésen. Előbb Szegő Imre lőtt szép gólt ballal a jobb felső sarokba, majd Kocsis Gergő robbant be Szegő beadására. A szünet előtt Árvai Dániel is kihasznált egy ziccert, így lett 3-1. A szünetet követően a Dabas ugyan szépíteni tudott, de Szegő Imre és Kovács István is betalált, így a Bányász 5-2-re diadalmaskodott.

"A mérkőzés összképével elégedett vagyok. A tanulságokat, konzekvenciát természetesen ebből a mérkőzésből is levonjuk. A legnagyobb pozitívum az 5 rúgott gól mellett az, hogy nem sérült meg senki" - értékelte a mérkőzést Gyürki Gergely.

Jövő vasárnap az első bajnoki következik az ETO Akadémia otthonában, majd augusztus 2-án, szerdán 16:30-tól a ZTE II. csapatát fogadja az Opus Tigáz Tatabábya. 6-án, vasárnap 16:30-kor MOL Magyar Kupa mérkőzést játszik a csapat Balatonalmádiban.