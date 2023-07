Eközben a klub oldalán is folyamatosan érkeztek információk. Előbb bejelentették, hogy Bekő Balázs lesz az új vezetőedző, majd közzétették, hogy a régi csapatból kik azok, akikkel sikerült megállapodniuk. Így továbbra is a dorogi címeres mezt viseli többek között Vigh Ádám, Papp Máté, Nagyházi Dávid és Berkó Ádám is.