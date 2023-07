A kötöttfogású versenyzők Kirgizisztán fővárostól, Biskektől négy óra autótávolságra fekvő Isszik-Kul-tó szomszédságában edzőtáboroztak két héten át – számolt be az előkészületekről a hazai szövetség (MBSZ).

„A gyönyörű Tian San-hegység lábánál, üdülőövezetben dolgoztunk a világ kilencedik legnagyobb tava mellett, amely egyébként sósvizű – mesélt a részletekről a csapat vezetőedzője, Szabó Martin. – Az edzőtábor magaslati volt, kétezerötszáz méteren tréningeztünk. Délelőttönként az erőnlétre helyeztük a hangsúlyt, délután viszont rengeteget birkóztunk, még a technika is kimaradt a programból. Az U17-es első- és másodvonaluk mellett a kirgiz juniorválogatott is csatalakozott a munkához, legalább harmincan voltunk mindegyik edzésen. Rendkívül jó képességű srácok alkotják a kirgiz csapatot, az idei Ázsia-bajnokságon négy aranyérmet nyertek, szerintem jelenleg a világ top öt válogatottjához tartoznak. Teljesen más mentalitásban edzenek, mint mi, az edzéseken is úgy küzdenek, mintha épp világbajnoki döntőben birkóznának. Az első tréningen még dobálgattak minket, de szép lassan felvettük velük a versenyt, különösen a csapatunk húzóemberei. A tábort kontrollmeccsekkel zártuk, amelyek közül többet megnyertünk.”

A tiranai Európa-bajnokságon a kötöttfogásúak közül Tótok Péter (51 kg) és Szinay Szabolcs (80 kg) ezüstérmet szerzett, Zsitovoz Petro (48 kg) a dobogó harmadik fokára állhatott, míg Vitai Vendel (92 kg) ötödik lett. Isztambulban nyolc fiatal teszi próbára magát.

„A tervek szerint Zóni Dániel is indult volna, ő azonban betegség miatt kihagyja a megméretést – adott tájékoztatást Bácsi Péter a szövetség szakmai igazgatója. – Fige Leventével viszont kiegészült a csapat, ő az Eb-n nem tudott szerepelni.

Albániában többük szereplését jó volt nézni, felszabadultan birkóztak, saját magukat is átlépve, ami azért üdítő, mert így lehet a leghatékonyabban fejlődni. Törökországban ugyanezt várom a srácoktól, bízom a jó teljesítményükben. Nehéz megjósolni, mire lehetnek képesek, ami engem illet, egy-két éremben reménykedem. Tiranában egyetlen magyar sportoló nyert aranyérmet, Ritter Sophie (57 kg) serdülőként érte el ezt a bravúrt. Ő azonban a világbajnokságon nem szerepel.

„Nagyon fiatal még... Az U17-es kontinensbajnokság után pár héttel a saját korosztálya Eb-jén is szőnyegre lépett, Kaposváron sem talált legyőzőre. Így is nagyszerű évet tudhat maga mögött, ennyi idős sportolónak három világverseny sok lenne egyazon évben, szóval előre megbeszéltük, hogy a vébét kihagyja. Azt szeretnénk, hogy a felnőttek között is hasonlóan eredményes legyen, ehhez viszont jól kell menedzselni.

Törökországban hatfős leányválogatottat indítunk, az Eb-n Balázs Éda és Müller Petra bronzérmes lett, míg Kollár Alexandra az ötödik helyen zárt. Egy-két érmet várok a lányoktól – fogalmazott Bácsi.

A kétszeres kötöttfogású világ- és Európa-bajnok szakember azt is kifejtette, szabadfogásban miért csak három birkózót szerepeltetünk.

„A szövetség azoknak a sportolóknak teljes egészében fizeti a világbajnokságát, akik az Eb-n az első öt hely valamelyikén zártak. Ötven százalékot áll a szervezet akkor, ha a sportoló korábban ért már el kiemelkedő eredményt. A többi válogatott sportoló egyesületi költségen vehet részt a vébén. Fontos leszögezni, hogy amennyiben a birkózó az első öt hely valamelyikén végez, akkor az MBSZ utólag magára vállalja a költségeket. Szabadfogásban egy-egy versenyző utazik szövetségi, ötven százalékos, valamint egyesületi finanszírozásból. Jelenleg ez a helyzet, bízom benne, hogy a srácok minél több értékes meccset birkózhatnak, s olyan is akad közöttük, aki véleményem szerint akár meglephet minket.”

Bácsi Péter végül arról beszélt, hogy Isztambulban kettő-négy érem az elvárás a magyarokkal szemben, a jobbik eshetőséggel nagyon elégedettek lehetnénk.