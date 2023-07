Mint arról korábban beszámoltunk, a megyei első osztály 13 csapattal veszi majd kezdetét, és a szezonban nem lesz rájátszás. Most a megyei másodosztály sorsolása is elkészült, amely bajnokság ebben az évben Területi II. osztály néven indul majd útnak. A létszám itt nem változott, így 16 csapat viaskodik majd a minél jobb helyezésekért. Az első fordulót itt is augusztus 27-én rendezik majd, íme a párosítás:

Tatabányai Vasas-Ászár KSE, Piliscsévi SE-Zsámbéki SK II., Baj KSE-Ácsi Kinizsi SC, Bakonysárkányi SE-Tokod SE, Csolnoki SZSE-Tardosi FC-TAC, Dunaszentmiklósi SE-Nagyigmándi KSK, Gyermely-Mocsa KSE, Kisbéri SSE-Környe SE.