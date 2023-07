Könnyezős bronzéremmel indult a szombati döntős vágta: Abonyi-Tóth Glenda, ha egyetlen századdal is, de megkaparintotta a harmadik helyet 200 pillangón. Ennek láttán edzője, Verrasztó Zoltán szemei is nekiálltak nedvesedni, merthogy tanítványa az Eb előtt csupán 21. idővel szerepelt a nevezési listán, ám egyéni csúcsát három (!) másodperccel megjavítva – mesterét is teljesen meglepve – egészen éremig szárnyalt. Ugyanitt a 400 vegyesen győztes Jackl Vivien ötödik helyen ért célba.

A MÚSZ beszámolója szerint másféle reakciókat váltott ki Molnár Dóra bronzérme 100 gyorson, párban Pádár Nikolett ötödik helyével – már csakis abból a szempontból, hogy tavaly ugyanezen a távon 1-2. helyen értek be, Niki 54.69-cel, Dóri 55.20-szal. Ez utóbbi még most is bőven elég lett volna az aranyhoz, ám az elmúlt napok hajtásától kissé kitikkadt hölgyek ezúttal nem tudták a győzelemhez szükséges időket kipréselni magukból, így az első hely ezúttal a litván Plytnykaiteé lett 55.31-gyel...

Nyolcszáz gyorson dicséretesen harcoltak a finalisták, Flück Nóra hatodik, Csulák Lia nyolcadik, míg Hartmann Máté hetedik helyig jutott. Bár az utolsóelőtti nap végül arany nélkül múlt el – a fiúk 4x200-as váltója hetedik lett –, a zárónapi esélyek nem rosszak: Magda Boldizsár a 100 gyors, Komoróczy Lora Fanni pedig a 100 hát középdöntőjéből jutott tovább a legjobb idővel.

„Egyáltalán nem számítottam erre az eredményre! – kezdi a meglepetésérmes Abonyi-Tóth Glenda.