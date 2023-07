A rövidtávú versenyt szombaton, a középtávot pedig vasárnap követhetjük nyomon, az év egyik legnagyobb tatai sporteseményéről július 4-én rendeztek sajtótájékoztatót az Esterházy-kastélyban. Az Old Lake Man triatlonversenyt először 2017-ben tartották meg Tatán, és nagyon hamar ismertté, népszerűvé vált. Az első esztendőben még csak középtávon folyt a küzdelem, 2018-ban azonban már két távon indulhattak a jelentkezők, 2019-ben pedig, a verseny szombati napján országos bajnokságot rendeztek.

Michl József polgármester a sportesemény sajtótájékoztatóján köszönetet mondott a szervezőknek, a támogatóknak és az Esterházy-kastélynak, hozzátéve: – Az előző hat verseny sikere bizonyítja, hogy a Footour közössége, Róth Balázs és Róth Norbert vezetésével nemcsak programszervezésben hanem csapatépítésben is kiváló munkát végez. A városvezető úgy fogalmazott: – Tata sportos város, hiszen négy ezren igazoltan sportolnak és rajtuk kívül is nagyon sokan mozognak rendszeresen. A helyi sportélet sokszínűségéhez pedig méltó módon hozzájárulnak az olyan különleges események mint az Old Lake Man versenyei, amelyek városunk legszebb helyszínein vezetnek keresztül.

A versenyközpont idén is a Kastély téren lesz, a rajt az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ mellett zajlik majd, onnan indul az úszás, a sportolók a Keresztelő Szent János szobornál jönnek ki a vízből, ezt követően kerékpárra szállnak. A kerékpáros depó a tavalyi évhez képest kicsit módosított helyszínen, de ugyanúgy az Esterházy-kastély kertjében kap helyet. Rövidtávon a versenyzők 1,5 km úszást, 40 km kerékpározást és 10 km futást fognak teljesíteni, míg középtávon 1,9 km úszás, 90 km kerékpár és 21 km futás vár a sportolókra. 2023-ban a rövidtávú versenyen az egyéni nevezők létszámát maximum 650 főben, a váltó csapatok létszámát 50 csapatban, míg középtávon az egyéni nevezők létszámát 450 főben, a váltó csapatok létszámát pedig 50 csapatban határozták meg a szervezők.

Róth Balázs versenyigazgató, a Footour SE elnöke a sajtótájékoztatón kiemelte:- A verseny egy igazi triatlonfesztivállá vált, mint hazánk egyik legnagyobb ilyen versenye, amelyre szeretettel várjuk a nézőközönséget is. A fejlődésben pedig nincs megállás-tette hozzá Róth Balázs, aki elmondta, hazai és nemzetközi szinten is jól haladnak a tárgyalások arról, hogy a Footour szervezésében 2024 – ben Tata adhasson otthont a Paratriatlon Világkupának, amely olimpiai kvalifikációs verseny is lehetne egyben. A tatai megmérettetés OB napján több elitversenyző vesz részt, akik a világ élvonalát képviselik, és megnőtt a külföldről érkező sportolók száma is. A triatlonversenyek idén is járnak majd útlezárásokkal, melyekről az egyesület és az önkormányzat részletes tájékoztatást ad online felületein, valamint az érintett útszakaszokon egyaránt: