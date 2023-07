Kosárlabda Az MVM-OSE Lions élvonalbeli férfi kosárlabda-csapata a 2021-22-es szezonban bejutott az NB I. A felsőházi rájátszásba és végül a hetedik helyet szerezte meg, ami a legjobb volt az élvonalba három éve történő visszajutás óta. Ennek megfelelően a 2022-23-as szezonnak is nagy reményekkel vágott neki a klub, a célok ismét a felsőházba jutás, valamint a Magyar Kupa nyolcas döntőjébe kerülés voltak.

A játékoskeret alaposan átalakult tavaly nyáron: távozott Garamvölgyi Ákos, Molnár Márton, Tóth Bence és az összes idegenlégiós (az amerikai Elijah Burns, Brandon Parrish és Omar Calhoun, a szlovák Mario Ihring és a szlovén Blaz Mesicek), maradt Alekszej Carev, Dorogi Gergő, Mucza Tamás, Ruják András és Szabadfi Gergő, visszatért Pécsről Illés Máté, Sopronból jött Werner Viktor, míg az Egyesült Államokból, az egyetemi bajnokságból Pápai Máté. Ami a külföldi kontingenst illeti: érkezett a horvát Josip Barnjak, az amerikai Jacob Calloway, a szerb Djordje Dimitrijevics és a litván Denis Krestinin. Változás történt a vezetőedzői poszton is: négy évnyi sikeres munkát követően Zalaegerszegre szerződött a szlovén mester, Sebastjan Krasovec, utódja honfitársa, Simon Petrov lett. A csapat első komoly erőpróbája a hagyományos, saját rendezésű MVM-Bányász Kupa volt szeptemberben, amelyet a Lions meg is nyert a Kecskemét, majd a Kaposvár legyőzésével.

Október 1-én megkezdődött a bajnokság, amely nem is inndulhatott volna jobban az oroszlányiak számára, hiszen hazai pályán 104-98-ra legyőzték azt a Körmendet, amelyet egyedüli ellenfélként nem sikerült megverni a visszajutás óta az "Akácban". Még egy érdekesség: a Lions az előző szezont is a vasiak ellen fejezte be egy hazai vereséggel, az újat pedig ugyancsak ellenük kezdte, ezúttal már sikerrel...

A Körmend legyőzése után azonban olyan pofont kapott a csapat Székesfehérváron, amelyet valószínűleg sokáig nem felejt: az Alba elleni 106-39-es vereségre egyszerűen nincs magyarázat, különösen az egy héttel korábbi, Körmend elleni jó játék tükrében. A gárdának nem sikerült kimásznia a gödörből, a harmadik körben az újonc Honvédtól is kikapott hazai pályán. Ezt követően azonban összeszedte magát az együttes és a következő öt mérkőzéséből négyet megnyert, így nyolc mérkőzés után 5-3-as mérleggel állt. A folytatás azonban már közel sem alakult ennyire jól, ugyanis zsinórban négy vereség következett. A 13. fordulóban aztán sorsdöntő mérkőzést játszott csapat, hiszen egy szegedi elleni hazai győzelem (és a Körmend paksi veresége) a nyolcadik helyet jelenthette a csapatnak az alapszakasz féltávjánál, ami Magyar Kupa-részvételt ért (az MK nyolcas mezőnyébe a 26 fordulós alapszakasz féltávjánál az első nyolc helyen álló csapat került be). Mindkét feltétel teljesült, az MVM-OSE Lions 87-69-re megverte a Szegedet, és miután a Körmend is kikapott Pakson, 6-7-es mérleggel sikerült feljönni a nyolcadik helyre. Bár az Oroszlány és a Körmend azonos pontszámmal állt 13 forduló után, az egymás elleni eredménynek (az első fordulóban aratott győzelemnek) köszönhetően a Lions lett a befutó.

Ez a siker azonban mintha elaltatta volna a társaságot, amely nem tudott felpörögni a tavaszi idényre. A csapat sorban veszítette el a mérkőzéseket (volt négyes és ötös vereségszéria is), így végül 9-17-es mérleggel a 11. helyen zárta az alapszakaszt, helyezésben és pontszámban is messze kerülve a felsőházi rájátszást érő nyolcadik helytől. Közben történtek változások a játékoskeretben: a gyakorta sérülésekkel bajlódó Pápai Mátétól megvált a klub, helyére (és posztjára) ötödik külföldiként az amerikai Shane Henry érkezett. Az alapszakasz tavaszi szezonja közben a Magyar Kupában is részt vett a csapat, ahol ugyan szépen helytállt, de 86-80-as soproni vereségével búcsúzott a sorozattól.

Az alapszakasz zárása után maradt tehát az alsóházi rájátszás, ahol a bennmaradásért kellett küzdeni. Ez a szakasza a bajnokságnak az addigi gyenge tavaszi szereplés után szinte varázsütésre remekül sikerült a csapatnak, amely 10 mérkőzéséből kilencet megnyert, így egyrészt a playout élén végzett, másrészt összesítésben a 11.-ről a kilencedik helyre jött előre a bajnokság végén. A felsőházi rájátszást tehát az előző szezonnal ellentétben nem sikerült elérni (két hellyel hátrébb végzett a csapat), de a Magyar Kupa-részvétel (még ha csak egyetlen mérkőzés erejéig is tartott) ezúttal összejött.

A szezont Beck Ferenc, az OSE elnöke értékelte lapunknak.

– A gazdasági válság természetesen minket sem került el, ami rá is nyomta a bélyegét a szezonunkra. A Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok fenntartását nekünk kell finanszíroznunk, ami az emelkedő energiárak miatt komoly terhet rótt ránk. Emiatt nagyon megfontoltan kellett igazolnunk, nem tudtunk az előző szezonhoz hasonló erősségű játékoskeretet kialakítani. Azt is figyelembe kell venni, hogy négy év közös munka után távozott a csapat éléről Sebastjan Krasovec vezetőedző, utódjának, a hazákban korábban még nem dolgozó Simon Petrovnak így meg kellett ismerkednie a játékosokkal, valamint a magyar viszonyokkal is, ami nem ment egyik napról a másikra. Ennek ellenére az alapszakasz első fele jól sikerült számunkra, hiszen kivívtuk a Magyar Kupában való indulás jogát. Ez azonban talán túlságosan is elégedetté tette a csapatot, amely tavasszal mélyrepülésbe kezdett. Az alsóházi rájátszást a 11. helyen kezdtük, a playoutban azonban kiváló teljesítményt nyújtottak a fiúk, így sikerült előrelépnünk a kilencedik helyre. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy továbbra is prioritásként kezeljük a magyar, illetve a saját nevelésű játékosok szerepeltetését, még akkor is, ha az néha az eredmény rovására megy. A saját nevelésű Szabadfi Márk éppen ezért jóval több játéklehetőséget kapott, mint az előző szezonban, amit meg is hálált. Reméljük, hamarosan stabil élvonalbeli játékos válik belőle Oroszlányon és mások is követik a példáját az utánpótlásunkból. Mi minden segítséget megadunk majd ehhez. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a szezon során segítette a munkánkat, és természetesen fantasztikus szurkolótáborunknak is, amely jóban-rosszban kitart a csapat mellett.