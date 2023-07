Mint ismert, hosszú NB III.-as évek után a Dorogi FC a 2016–2017-es szezonban futballozhatott újra az NB II.-ben, miután Németh Szabolcs vezetésével feljutottak. Az első találkozót a Cigánd ellen vívta a gárda, amit meg is nyert 2–1-re. A kapuban Szemerédi Norbert állt, aki még mindig csak 29 éves, jelenleg a harmadosztályú BVSC futballistája. A védelemből Berkó Ádám neve lehet a leginkább ismerős, a 32 éves védő a mai napig a Dorogi FC játékosa. Mellette Fekecs Dávid volt, aki a szezon után Iváncsára igazolt, és azóta is a harmadosztályú klubban szerepel.

Hátul volt még Fürjes Ádám, ő jelenleg a Pest megyei első osztályban futballozik, míg Bora György nevével a Békéscsaba elleni rangadókon találkozhattunk, hiszen azóta is az NB II.-ben futballozik. A mérkőzésen a második gólt szerző David Perovic hamar eltűnt, 2018 óta nem is lépett pályára. A saját nevelésű Hartyán Dániel is a kezdőben kapott lehetőséget, azonban a még mindig csak 25 éves játékos azóta nem nagyon lépett pályára Magyarországon. Nem úgy Medgyes Zoltán, aki a Haladással és a Gyirmóttal is megjárta az NB I.-et, jelenleg utóbbi csapatnál futballozik a másodosztályban.

Bor Dávid egyik legjobb szezonját Dorogon játszotta le, azóta keresi önmagát. Megjárta Sopront (ahová Németh Szabolcs vitte magával), Soroksárt, Paksot, Békéscsabát, idén a Békéscsaba második csapatában lépett pályára ötször, tavasszal a Kozármislennyel menekült a kiesés elől. Kővári Róbert Dorogról való távozása után játszhatott az NB I.-ben is, méghozzá Pakson, azóta pedig Szegeden futballozik, így ő is vissza-vissza látogatott Dorogra ellenfélként. Grabant Bence a Pécs kötelékéhez tartozott a dorogi szezont követően, idén pedig már jobbára a harmadosztályú III. Kerület padját koptatja.

Csereként beállt Sitku Illés, aki az elmúlt szezonban a Dorogi FC klubigazgatója volt, Mészáros Áron, aki Dorogon fejezte be, illetve az a Szedlár Zoltán, aki azóta is a csapat alapembere volt, a kiesést követően a Siófok szerződtette. Ennek a szezonnak a tavaszán a kezdőkapus már az a Demjén Patrik volt, aki válogatott meghívót is kapott, jelenleg az MTK hálóőre. A Németh Szabolcs vezette alakulat a szezont az előkelő 8. helyen zárta. A csapat a hosszú NB II.-es évek után a következő szezont újra az NB III.-ban kezdi. Itt majd ellenfélként találkozhat a korábbi sikerkováccsal, Németh Szabolccsal, aki a Csorna együttesét vezeti majd.