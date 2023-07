Már a kilencedik percben előnybe került a ciprusi bajnokság előző idényének ezüstérmese ellen a Kisvárda, Henry Bates Andreu hazaadásáról csúszott le az AEK Larnaca kapusa, a labda pedig a hálóban kötött ki. A második játékrészben kettőre növelték előnyüket a várdaiak, Milos Szpaszics első lövését még védte a kapus, a kipattanót viszont már nem tudta hárítani. Csereként lépett pályára a ciprusiaknál a tatabányai Gyurcsó Ádám, a korábbi magyar válogatott támadó pedig be is köszönt, a 72. percben talált be a szabolcsiak kapujába.

A Zalaegerszeg az Union Berlin után a szlovén Nafta Lendavával csapott össze, hazai pályán Csóka Dominik és az édesapja révén tatabányai felmenőkkel rendelkező Klausz Milán góljával 2–1-es sikert aratott. Pályára lépett a Paks is, kapuban a korábban Tatabányán is védő Szappanos Péterrel a kapuban, Bognár György együttese az izraeli Maccabi Petah-Tikvát győzte le 3–2-re.