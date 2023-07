2004-ben, Tatán mutatkozott be a Face Team. A volt Eötvös-diák, Takács Áron alapította az akrobatikus kosárlabda csapatot, amely azóta akrobatikus sportszínházzá nőtte ki magát, sőt, új sportágat is adott a világnak, hiszen hazánk az első, ahol hivatalos sportág lett az akrobatikus kosárlabdából.

A Face Team azóta bejárta a világot, jártak hazai és nemzetközi tehetségkutatóban. Mint ismert, a Britain's Got Talentben is megmutatták, mit tudnak. Az akrobatikus kosár pedig azóta akkora népszerűségre tett szert, hogy már Győrt is meghódították. Perjámosi Richárd a Face Team Győr vezetője a Kisalföld podcast-vendégeként mesélt a minap az akrobatikus kosárlabda múltjáról, jelenéről és jövőjéről.