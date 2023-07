NB III., Északnyugati csoport, 1. forduló ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya Győr, vasárnap, 11 óra.

A Tatabánya idegenben kezdi meg a bajnoki szezont, méghozzá Győrött. A szomszéd vármegyei alakulat nem lesz ismeretlen a tatabányaiak számára, hiszen az előző szezonban kétszer is találkoztak a felek, mindkétszer Gyürki Gergő csapata győzött 2-1-re. Ettől függetlenöl a zöld-fehér kisalföldi gárda nem lesz könnyű ellenfél, főleg azért nem, mert az NB II.-ben szereplő "anyacsapat" rendkívül sok légióst igazolt le, így a győriek tele vannak ezen a szinten klasszis labdarúgókkal, és akik nem férnek be az első csapatba, azok átmenetileg könnyen az NB III.-ba kerülhetnek. Ettől függetlenül az előző szezon ezüstérmese, az Opus Tigáz Tatabánya a találkozó esélyese, főleg úgy, hogy a nyáron három új minőségi játékos is a csapathoz került, míg távozókról nem tudunk beszámolni.

– A felkészülésünk a terveinknek megfelelően zajlott. Annak köszönhetően, hogy a játékoskeretünk és a játékunk minősége fejlődött, még többet tudtunk edzeni. Úgy látom, hogy az új játékosok, mint a karikacsapás, be tudtak illeszkedni a játékmodellünkbe és jó tempóban sajátítják el az alapelveinket. A felkészülési mérkőzéseink mindegyike szolgáltatott számunkra lényeges tapasztalatokat. Az viszont, hogy sikerrel vettük ezeket, nem tölthet el bennünket elbizakodottsággal. Egyedüli negatívumként a sérüléseket tudom említeni. Egy ideig úgy nézett ki, hogy optimálisan meg tudjuk úszni ezt az időszakot, de sajnos ez nem sikerült. Molnár Tibor súlyosabb, míg Katona Károly és Soltész Barnabás könnyebb izomsérülést szenvedett, így rájuk, illetve a műtét utáni rehabilitációját töltő Hajas Attilára még az első mérkőzéseken nem számíthatunk – mondta Gyürki Gergő vezetőedző a találkozót megelőzően.