Mint ismert, a Dorogi FC az előző szezonban az NB II. utolsó helyén végzett, így az előttünk álló bajnokságban az NB III.-ban szerepelhet majd. Pont az ellentétes utat járta be a BVSC, hiszen a fővárosi csapat megnyerte az NB III. Keleti-csoportját, majd az osztályzót is, így most az NB II.-ben szerepelhet.

Előbbitől utóbbihoz igazolt Hesz Olivér, aki öt alkalommal volt a Dorogi FC kezdőcsapatának tagja az előző bajnokságban. A 27 éves belső védő Dorogot megelőzően Dunaújvárosban és Szentlőrincen futballozott, most pedig Urbán Flórián csapatához szerződött.