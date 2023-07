Sophie a csütörtöki nyitó napon simán kvalifikálta magát a péntek esti döntőbe, amelyben a lengyel Zuzanna Horbikkal találkozott. Érdekesség, hogy a lányok édesapja, kétszeres Európa-bajnokunk, Ritter Árpád, valamint Radoslaw Horbik egymás ellenfelei voltak 1999 és 2008 között. Nos, a Kaposvár Arénában Sophie bizonyult jobbnak, végig dinamikusan mozgott, támadásait remekül készítette elő, s hajtotta végre: levitelekkel, úgynevezett „orsópörgetésekkel” és megnyert challenge-dzsel 11–0-s sikert ért el, így a dobogó legfelső fokára állhatott!

Sillei Janka (Vasas, 39 kg) csütörtökön a horvát Lara Blazekovicot és a bolgár Hriszjana Hrisztovát egyaránt tussal győztes le, így jutott a fináléba, amelyben az egyéni indulóként szereplő orosz Angelina Aljakbarovával találkozott, és rendkívül taktikus birkózással, mögékerüléssel, valamint passzivitási ponttal 3–0-ra diadalmaskodott, tehát ő is Európa-bajnoki címet ünnepelt!

Zsitovoz Mária (ESMTK-KIMBA, 46 kg) az északmacedón Sadije Durát, a bolgár Dajana Sztojcsevát és honfitársát (a résztvevő országok három súlycsoportban is indíthatnak két versenyzőt), Németh Szonját is magabiztosan múlta felül, az aranyéremért jöhetett az azeri Esra Mammadli. Mária fantasztikusan birkózott, gyönyörű levitelekkel és passzivitási ponttal nagyon simán, 7–0-ra nyert, tehát ő is Európa-bajnok lett Kaposváron!A hölgyek mindemellett négy bronzmérkőzésen is érdekeltek voltak, Pusztai Kata (Győri AC, 42 kg) a moldovai Ruslana Carapetiant, míg Bereczki Réka (Esztergom, 62 kg) a lengyel Ariana Kret legyőzve a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Banai Zoé (Tatabánya, 39 kg) és Németh Szonja (Pestszentimre, 46 kg) az ötödik helyen zárt.

Leányválogatottunk hatalmas bravúrt ért el, hiszen három arany-, egy ezüst- (Szentpál Vivien már csütörtökön a második helyen zárt) és két bronzéremmel 139 pontot gyűjtött, ami elegendő volt ahhoz, hogy megnyerje a csapatrangsort! Nem is akármilyen különbséggel, a második lengyelek 83 pontot gyűjtöttek, a bolgárok lettek a harmadikok, 61 ponttal.

Pénteken nem mellesleg elkezdődött a szabadfogású program, amelyben öt fiatalunk menetelt egészen a negyeddöntőig: Pécsi Szebasztián (Vasas, 38 kg) örmény, Sumejko Kiril (Vasas, 41 kg) grúz, Bódi Csaba (Orosházi BE, 48 kg) örmény, Láng Vince (Vasas, 57 kg) orosz (egyéni induló), míg Szikszai Levente (Törökszentmiklós, 85 kg) török ellenféltől kapott ki az elődöntőbe jutásért. Ötük közül Sumejko, Bódi és Láng küzdhet tovább a szombati vigaszágon, ahogyan a nyolcaddöntőben vereséget szenvedő Máté Miklós (Cegléd, 44 kg) is.