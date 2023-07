A kanadai crokinole világbajnokságon való szerepléséről és az ott tapasztaltakról tartott Esztergomban élménybeszámolót július 4-én Lonsták Árpád crokinole versenyző. A curling, a gombfoci és a snúr játékok, sportok ötvözeteként is értelmezhető crokinole-t négy éve űzik szervezetten Esztergomban, ahol minden kedden tartanak edzéseket a Kapcsolatok Házában.

A Magyar Crokinole Szövetség tagjaként is működő Crokinole Esztergom közössége nagy várakozással fogadta Lonsták Árpádot, aki élménybeszámolóját vetített fotóival illusztrálta, illetve több kanadai crokinole relikviát, versenytáblákat és korongokat is hozott magával az esztergomi eseményre. A sportág talán leghíresebb magyar versenyzőjének tengerentúli részvétele azért is volt jelentős, mert Európából összesen négyen érkeztek a világbajnoki megmérettetésre, s köztük volt az egyik Lonsták.

A kanadai világbajnokságról szóló élménybeszámolót fotókkal illusztrálta a magyar versenyző

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

A nem éppen angol vagy francia hangzású Tavistock nevű város volt a sportesemény helyszíne, ahová a magyar crokinole-os megérkezett, hogy összemérje tudását, ügyességét a leginkább észak-amerikai versenyzőkkel. A június 3-ára meghirdetett világbajnokságot azért is rendezték Tavistockban, mert ezt a települést tartják a sportág szülőhelyének, ott készült a világ első crokinole táblája, melyet a helyi múzeumban nagy becsben tartanak. Az élménybeszámolón Lonsták Árpád többek között a Kanadába való megérkezés körülményeiről és történéseiről beszélt, így egy torontói városnézésről is, illetve arról is, hogy miként látogatták meg párjával a Prince Edward-szigetek lenyűgöző világát.

Természetesen magáról a versenyről árult el a legtöbbet, melynek során elmondta, hogy a 24 kanadai dolláros nevezési díj befizetésén túl a többi költséget a szervezők állták a versenyzők számára, majd hozzátette, hogy a június 3-ai világbajnokságon a versenyzői kategóriában kereken százan indultak. A tavistocki jégkorongpálya csarnokban megtartott megmérettetésen ötven pályán folytak a küzdelmek, délelőtt a páros, délután és este az egyéni versenyek zajlottak négy-négy kategóriában.

A crokinole pályát waxolással kezelik le a játék előtt

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

A hivatalos versenyzők mellett helyet kaptak az ifjúság, az idősebb crokinole-osok, továbbá a szabadúszók is. Lonsták Árpád a versenyekről szólva még elmesélte, hogy tulajdonképpen a sportág legnevesebb bajnokaival volt lehetősége megmérkőzni, mely nyolc perces párviadalok során volt, hogy sikerült legyőznie ellenfelét, és persze olyan volt, akitől kikapott, igaz, összteljesítménye a pontszámai alapján a jónak mondható ötven százalék felett volt, a végeredményt tekintve számára nem sikerült a kategóriagyőzelem. Az élménybeszámoló után a magyar bajnok részt vett az esztergomi crokinole-osok keddi edzésén, melynek során körmérkőzés formában mérték össze tudásukat