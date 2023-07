Mint arról korábban beszámoltunk, Bekő Balázs lett az NB III.-ban szereplő Dorogi FC vezetőedzője. A klub lassan a játékosait is bemutatja. Az első nem is lehetett más, mint Berkó Ádám, aki már-már klublegendának számít. A 31 éves belső védő 2013 óta játszik Dorogon.

"Május 22-én könnyes szemmel pakoltam ki az öltözőből. Nem akartam elhinni, hogy ez megtörtént velünk. A csapat kiesését és a klubbal történő változásokat nehéz volt megemészteni. A kezdeti sokk után, szerencsére voltak megkereséseim, de a szívem mélyén abban bíztam, hogy megoldódik a klub helyzete és összeáll egy NB3-as csapat. Számomra fontos a klub hűség, 10 éve itt focizok, 3 éve itt is élünk a családommal. Ide terveztük az életünket. Tetszett az a koncepció, hogy motivált helyi kötődésű rutinos játékosok - akik a pályán kívül is barátok - bizonyítási vággyal teli fiatalokkal kiegészülve alkotnak egy csapatot. Bízom benne, hogy élvezhető, jó hangulatú sikeres meccseket játszunk az NB3-ba. A szurkolókra és a csapatra is ráfér a győzelem és az ünneplés. Nem titkolt vágyam, visszavonulásom előtt újra átélni a feljutás örömét. Ezért minden megfogok tenni! Tartsatok velünk! A pályán találkozunk! Hajrá Dorog! - nyilatkozta a klub honlapjának Berkó Ádám.