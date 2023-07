Mint arról korábban többször beszámoltunk, a Dorogi FC a harmadosztályban indul újra, és lassan kialakul a végleges keret. Az eddigi bejelentéseket követően most Vígh Ádám és Szerencsi Miklós maradását jelentette be a klub. A több, mint 90 dorogi gól szerzője 2006-ban öltötte magára előszőr a Dorogi FC piros-fekete dresszét, majd egy rövid időre légiósnak állt Ausztriában. 2012 telén végül ismét hazatért Dorogra, azóta 300-nál is több alkalommal volt a csapat keretének tagja bajnoki, és kupamérkőzéseken, így Vigh Ádám túlzás nélkül ősdorogi játékosnak nevezhető.

"Nagyon nagy csalódás volt, a tavalyi év, utolsó pillanatig nem akartam elhinni, hogy ez velünk történik! Nem tudtam és nem akartam elfogadni hogy így kell búcsúznom a klubtól 12 év után, így amikor jelezték, hogy ne egyezzek meg sehol, mert elképzelhető a folytatás, nagyon megörültem, utána gyorsan zajlottak a dolgok és hamar megegyeztünk a folytatásról! Feladatomnak érzem, hogy a saját teljesítményen kívül a csapaton belül a fiataloknak példát mutassak, segítsem őket és az öltöző rendben legyen! Az lebeg a szemünk előtt, hogy élvezzük a játékot és sikeresek legyünk! Szurkolóinkkal együtt ez sikerülhet! Hajra Dorog! - mondta Vigh Ádám.

Három dorogi szezon után továbbra is a Dorogi FC-nél folytatja pályafutását 25 éves középpályás, Szerencsi Miklós, aki már több, mint 60 alkalommal lépett pályára az együttesben, így őt sem nagyon kell bemutatni a szurkolóknak.

"Megkönnyebbültem, amikor megtudtam, hogy mégis csak lesz felnőtt foci Dorogon. Ezzel így volt szerintem minden dorogi játékos és szurkoló is, mivel nehéz időszakon van túl a klub. Nagyon reméltem hogy a csapat magja egyben tud maradni, így nekem is egyszerű döntés volt hogy itt kezdjem meg a 4. szezonomat. Nem titok hogy, szeretnék még magasabb osztályban játszani és örülnék, ha ez a Doroggal sikerülne. Hajrá Dorog! "- tette hozzá az MTK-nevelésű középpályás.

Információink szerint a korábbi tatabányai és budaörsi, Hoszpodár Bence is a klub játékosa lesz, mint ahogy Harmat Zsombor is, aki az előző szezont Zsámbékon töltötte.