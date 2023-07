Balla Mátyás a Dorogi FC új játékosa. A 21 éves középpályás – aki felkészülési mérkőzésen már pályára is lépett piros-fekete szerelésben, és teljesítményével meggyőzte a szakmai stábot – Szandán kezdte pályafutását, ahonnan a DVSC akadémiájára került. A Debrecenben töltött hét szezon alatt három alkalommal a másodosztályú csapat kerettagja is volt, de a 2020-2021-es szezontól rendszeresen szerepelt az NB III-as csapatban is. A mögöttünk lévő idényben a Békéscsaba és Hajdúszoboszló mezében is szerzett harmadosztályú tapasztalatokat, összesen harminc mérkőzésen lépett pályára, olvasható a dorogiak honlapján.

Mint ismert, a válogatott egykori csapatkapitánya, Dzsudszák Balázs is Debrecenben játszik, a közelmúltban írt alá egy újabb évet a Lokinál.