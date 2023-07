– Bori nagyon fegyelmezetten, szépen, taktikusan versenyzett és noha az első két ugrása nem sikerült, a harmadikra beállította saját egyéni rekordját, és 632 centivel megnyerte a versenyt. Ezzel Bori megvédte tavaly ilyenkor megszerzett címét, ami egyedülálló, hiszen eddig kétévente rendezték meg a fesztivált. Tavalyelőtt a pandémia miatt elmaradt, így 2022-ben és idén áll vissza a rendes kerékvágásba a menetrend. Nagyon boldogok vagyunk, hiszen Bori most van csúcsformában. Két hete a magyar bajnokságon, most pedig az EYOF-on ugrotta meg legjobbját, a 632 centimétert. Az akkor, ott, a felnőttek között bronzérmet jelentett, most az ifik mezőnyében az aranyérmet szerezte meg! – értékelt Henyecz László, Bori Mestere.