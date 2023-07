Mint arról korábban beszámoltunk, július 15-én és 16-án a Footour Futó, Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület Tata önkormányzatának támogatásával rendezték meg az Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokságot illetve az Old Lake Man Középtávú Triatlon Amatőr Magyar Kupát. A versenyzőket a rekkenő hőség sem hátráltatta, akik nem csak vízben, de kerékpározásban és futásban is megmérettették magukat.

Dobi 1:56:07 óra alatt teljesítette az 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpározásból, majd 10 kilométer futásból álló – olimpiai programban szereplő – távot, míg Zelinka 2:12:39 óra alatt ért célba. A férfiaknál a budaörsi Tóth Tamás lett a második, hátránya csaknem három perc volt a győzteshez képest. Harmadikként a tavaly szintén bronzérmes Wágner Tamás zárt. A nőknél a második és a harmadik pozícióban is a budaörsi egyesület sportolója végzett: Kovács Fruzsina ötperces hátránnyal ért célba ezüstérmet jelentő helyen, míg a dobogó alsó fokára Hangya Adrienn állhatott fel.