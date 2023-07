NB III., Északnyugati csoport, 1. forduló Komárom VSE–VLS Veszprém 2-2 (2-1) Komárom, vezette: Juhász B. (Deme R., Czeglédi B.). Komárom: Maszlavér – Szabó B., Nagy T., Köles, Popovics (Tímári, 59.), Irmes (Nagy L., 70.), Molnár M. F., Kalmár (Szecsődi, 77.), G. Bíró, Oláh, Nagy Z. B. Vezetőedző: László Péter. Veszprém: Kovács – Zachán, Kószás, Molnár B. (Szabó, 79.), Major, Tömösvári, Somogyi, Bartusz (Volter, 57.), Baldauf, Horváth (Dömötör, 57.), Krebsz. Vezetőedző: Pető Tamás. Gólszerző: Oláh (15.), Nagy Z. B. (34.), illetve Bartusz (5.), Major (54.).

Óriási bravúrral kezdte az NB III-as szezont a Komárom VSE. László Péter csapata teljesen átalakult a nyári átigazolási időszakban, a kezdőcsapatban öt új játékos kapott helyet. Az ellenfél az előző szezon bajnoka, a Veszprém volt.

Pető Tamás csapata ott folytatta, ahol abbahagyta, hiszen tavaly, a Tatabánya elleni bajnoki döntő utolsó gólját Bartusz szerezte, és a mostani szezon első találata is az ő nevéhez fűződött. A KVSE azonban nem adta fel, tíz perccel később az egyik új igazolás, Oláh talált be, majd nem sokkal később a tavalyi házigólkirály, Nagy rúgott gólt, így a szünetre a Komárom mehetett előnnyel. A térfélcserét követően a Veszprém egyenlíteni tudott, de a döntetlen így is bravúros eredmény a hazaiaktól a címvédő ellen.