A Tardosi FC sorozatban nyerte a bajnoki címeket a vármegyei harmadosztályban, de az elmúlt években sosem próbálta ki magát a csapat egy osztállyal feljebb. Így aztán meglepő volt, hogy a nevezéseknél a Tardos a másodosztályban indul. Most azonban kiderült, hogy a klub a Tatai AC-vel közösen indul el a bajnokságban. A csapat vezetőedzője Minárcsik Dániel lesz.

- Nagy megtiszteltetés számomra, hogy nevelőegyesületem felkért a felnőtt csapat vezetésére, amit boldogan vállaltam, mondta Minárcsik Dániel, majd így folytatta: mindenekelőtt remek hangulatot és szuper kis közösséget szeretnék építeni az öltözőben, míg egymásért feltétel nélkül küzdő csapatot a pályán. Az eredmény most másodlagos, mert már azzal is elégedettnek kell lennünk, hogy a tardosi labdarúgás életben maradt! Ettől függetlenül szeretnénk a két klub nevéhez méltón szerepelni a bajnokságban, amire minden esélyünk meg is van. A végleges keret kialakítása folyamatban van és az augusztus végi bajnoki rajtra készen fogunk állni.

Lipóczky Dániel a Tardosi FC elnöke elmondta, hogy zsinórban megnyert kétszeres Megye III-as bajnoki címmel a zsebünkben sajnos vajmi kevés esélyünk volt a folytatásra, nemhogy a Megye II-re. Csákány József TAC szakosztályvezető megkeresése és felvázolt szakmai elképzelései az együttműködésre új reményt adtak a tardosi labdarúgás megmentésére. Örömmel fogadtuk a felajánlást és rövid egyeztetést követően már a csapat újjáépítését tervezhettük, melyben nagy segítségemre van a csapat oszlopos tagja Csordás Dénes. Optimista vagyok és izgatottan várom a folytatást....

Csákány József, a Tatai AC szakosztályvezetője elmondta: nagyon örülök a két klub ilyen formában történő együttműködésének, hiszen a múltban is nagyon sok tatai labdarúgó szerepelt a tardosi csapatban máig egyedülálló sikereket elérve, gondolok itt az 52! veretlenül megvívott bajnoki menetelésre, míg a tatai labdarúgás is köszönettel tartozik azoknak a tardosi labdarúgóknak, akik felnőtt és utánpótlás szinten is sokat tettek, tesznek a TAC sikereiért!