A honlapján számolt be arról az OSE, hogy remek nyári tábort tartottak a közelmúltban. Gurszky Gergő utánpótlásvezető összegezte is a számokat: 55 gyerek vett részt 3 csoportba osztva Gurszky Géza, Szabadfi Gergő és Gurszky Gergő vezetésével, illetve a középiskolai segítőik közreműködésével. Az ötnapos tábor során a munka mellett a hangulatra is odafigyeltek: az edzések mellett fagyizás is szerepelt, de a rendőrségre is ellátogattak, hogy megismerjék a nyomozók munkáját, megismerkedhettek fontos szabályokkal, de a pajzsokat és sisasokat is közelebbről szemügyre vehették. Kvízek, videók, filmek is oldották a hangulatot.

Jugovics József, a klub régi edzője, Oroszlány díszpolgára is meglátogatta a táborozókat. Sokat mesélt a múltról, összehasonlítva például a jelenkor kosárlabdáját és lehetőségeit a régmúltéval. Értékes „útravalókat” vihetett haza mindenki a beszélgetést követően.