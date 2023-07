A baranyai klub közösségi oldala felidézte, hogy a 23 éves játékos korábban a PLER, a Ferencváros, a Gyöngyös, legutóbb a Budai Farkasok csapatában szerepelt. A kapus a dél-karolinai Myrtle Beachben született, ezért rendelkezik a magyar mellett amerikai állampolgársággal is. Rendszeresen tagja volt a magyar utánpótlás-válogatottaknak, 2019-ben szerepelt az ifjúsági világbajnokságon ötödik helyezett csapatban is. Az Egyesült Államok felnőtt nemzeti csapatának keretébe 2020-ban került be, idén januárban játszott az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, sőt két mérkőzésen a mezőny legjobbjának is megválasztották.

A horvát Matko Rotim, a szlovén Tim Jenko Bogdanic, a szerb Aleksza Veszelinovics, valamint Menyhárt Máté és Váczi Milán után Merkovszki Pál a komlóiak hatodik, egyben utolsó érkezője a nyáron.