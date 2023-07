A tavalyi, bukaresti viadalon egy sajnálatos víznyeléssel elment az érem a lányok 4×100-as gyorsváltójában – ezúttal nem történt hasonló baleset, és a hölgyek ezüstérmesként zártak, 79 századdal az olaszok mögött. Ennél is komolyabb dolgokra van egyébként kilátás a váltó két tagja, Pádár Nikolett és Ábrahám Minna Lilla jóvoltából, akik nem sokkal korábban a 200 gyors elődöntőjéből 1-2. helyen jutottak tovább.

„Nagyon boldog vagyok, alig tudom még elhinni, nem nagyon tudtam még feldolgozni. Az volt a fontos, hogy jó időt ússzak – ez sikerült, és ez hozta a jó eredményt is. Az edzőm számított rá, hogy nyerni fogok, hiszen visszalépett az olasz lány, aki a legnagyobb ellenfelem lett volna. Emiatt egy picit izgultam, hogy tényleg megnyerhetem ezt a számot. Hihetetlen, hogy a mezőny legfiatalabbjaként sikerült lehoznom az aranyat. Még vár rám az EYOF az idén, az a célom, hogy ott is megnyerjem ezt a számot, így most arra készülünk.” - nyilatkozta a tatabányai Jackl Vivien az aranyérme után.