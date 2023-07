Ahogyan arról már beszámoltunk, Rózsahegyi Bori 620 cm-es eredménnyel elsőként jutott be a Mariborban zajló Európai Ifjúsági Nyári Olimpiai Fesztivál (EYOF) leány távolugró-döntőjébe. Ahogyan edzője, Henyecz László fogalmazott: nem helyezésben gondolkodnak, ha Bori megdönti 632 cm-es egyéni rekordját, már elégedettek lesznek.

Nos, a rekordot megdönteni nem, de beállítani sikerült, a 632 cm-es ugrás pedig az első helyet jelentette Bori számára a ma esti döntőben. A tatabányai atléta fölényére jellemző, hogy a második helyen végző bolgár Velicskovát is 23 centivel ugrotta túl.

A 16 esztendős Rózsahegyi ezzel megvédte címét, hiszen tavaly Besztercebányán is ő győzött az EYOF-on. Bori mellett Jackl Vivien is gyarapította ma a magyar érmeket Mariborban. A TVSE úszója megszerezte második aranyát, valamint egy ezüstöt is.