A TAC a 2021-22-es szezonban a negyedik helyen végzett a másodosztály 20 csapatos mezőnyében, a cél pedig a mögöttünk hagyott idényben is az volt, hogy az immár 16-osra csökkentett NB I. B-en is a bajnokság első felében zárjon.

Sibalin Jakab vezetőedző együttese jól kezdte a bajnokságot, első két mérkőzését megnyerte, majd meglepetésre csak döntetlenre végzett hazai pályán a Salgótarjánnal. Ezt követően felválta jöttek a (hazai) győzelmek és az (idegenbeli) vereségek, köztük olyan súlyos kudarcok, mint a Veszprémben elszenvedett 37-25-ös, vagy a PLER-Budapest vendégeként kapott 37-20-as pofon (utóbbi a tataiak legnagyobb különbségű veresége volt a szezonban). Majd következett egy hullámvölgy: a 10. és a 13. forduló között mindössze egy pontot szerzett a csapat négy mérkőzésen. Az őszi idény vége azonban jól sikerült, a Vecsés elleni idegenbeli győzelmet a Kecskemét elleni hazai siker követte. A szép őszi zárást gyenge tavaszi folytatás követte, a tataiak első hat idei mérkőzésükön mindössze három pontot szereztek. Egy bravúros, 32-30-as szegedi győzelmet újabb két vereség követett, de az idény (illetve immár a bajnokság) vége ismét jól sikerült, a tataiak ugyanis három győzelemmel zárták a szezont.

A TAC a Magyar Kupában is indult, ahol az első fordulóban 31-28-ra győzött az ugyancsak másodosztályú BFKA-Balatonfüred vendégeként, a másodikban viszont 32-21-re kikapott a szintén NB I. B-s Győrtől, így búcsúzott a sorozattól.

A tataiak legnagyobb különbségű sikerei egyébként a Százhalombatta elleni 35-29-es, majd az Ózd elleni 32-26-os, egyaránt hatgólos hazai sikerek voltak a bajnokság során.

A tataiak szezonját Sibalin Jakab vezetőedző értékelte.

– Elsődleges célunk a mezőny első felének elérése mellett az volt, hogy fejlődjön és előrelépjen a csapat, ami nem is feltétlenül az eredményekre értendő. Ezek a tervek azonban hamar megváltoztak, hiszen jöttek a hosszan tartó sérülések és a kettős játékengedélyek sem úgy jöttek össze, ahogyan szerettük volna. A sérülések miatt kevesen maradtunk, így például szinte elképzelhetetlen volt hat a hat elleni edzést tartani, a felkészülésünk így nagyon messze volt az ideálistól. Bár fizikálisan bírtuk, taktikailag kevesebb munka volt bennünk, mint az előző szezonban – beszélt a nehézségekről a szakember.

– Hektikus meccseket játszottunk, a teljesítményünk hullámzó volt, sok esetben még a mérkőzéseken belül is. A végjátékokban sok pontot vesztettünk, ami a kedvezőtlenül alakuló felkészülés mellett a rutintalanságunknak is betudható volt. Kevés gólt lőttünk a szezon során (az egész mezőnyben a legkevesebbet - a szerk.), mivel a kevés hadra fogható játékos miatt nem tudtunk annyit futni és gyors gólokat lőni, spórolni kellett az energiával. A helyzetkihasználásunk gyengébb volt, mint korábban, mivel a mérkőzések vége felé tompult a figyelem és a koncentráció, mérkőzés közben nem tudtunk frissülni. A védekezésünk ezzel szemben összességében jól működött. Agresszívebb, nyitottabb és feljebb tolt védekezéssel operáltunk, bár a szezon elején ez kevésbé működött. Később már igen, innentől kezdve kevesebb gólt is kaptunk. A bajnokság végére aztán összerázódtunk, akkor már több volt a pozitívum a játékunkban, több variációs lehetőségünk volt. Akik előttünk végeztek, bővebb kerettel rendelkeztek, többet is edzettek nálunk, emellett nem voltak gyenge csapatok és lefutott meccsek, minden pontért meg kellett küzdenünk. Akkor voltunk jók, amikor csapatként küzdöttünk, amikor mindenki alárendelte magát a csapatérdekeknek. A szezon során ezzel a mérkőzések többségén nem volt probléma, ilyenkor ráadásul a fiatalok is jobb teljesítményt nyújtottak és sokat tanultak a szezon során – zárta értékelését a vezetőedző.

A bajnokság során öt játékos (Gajdos Dániel, Katus Bálint Szabolcs, Kiss Martin, Molnár Marcell, Sárosi Ádám) az összes, 30 bajnokin és a két kupameccsen is pályára lépett, a legeredményesebb tatai kézisnek pedig a 119 (a két kupameccsel együtt 137) gólt szerző Vass Ákos Dániel bizonyult.

A bajnokság végeredménye:

1. Eger 30 24 3 3 897-745 51

2. PLER 30 22 4 4 915-753 48

3. Győr 30 21 3 6 908-796 45

4. BFKA-Veszprém 30 20 2 8 849-769 42

5. Békés 20 17 5 8 870-844 39

6. Debrecen 30 13 5 12 820-829 31

7. Tata 30 13 3 14 771-814 29

8. Vecsés 30 12 5 13 853-863 29

9. Szigetszentmiklós 30 10 6 14 883-903 26

10. Szeged U21 30 12 1 17 854-877 25

11. Kecskemét 30 11 3 16 904-932 25

12. Ózd 30 9 4 17 837-899 22

13. Ajka 30 8 3 19 836-900 19

14. Salgótarján 30 6 5 19 831-895 17

15. Százhalombatta 30 7 3 20 804-902 17

16. BFKA-Balatonfüred 30 7 1 22 812-923 15