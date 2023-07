– Először is, nagyon örülök, hogy sikerült Angliába igazolnia, pláne, hogy egy akkora klubhoz, mint a Liverpool. Most az a legfontosabb, hogy mielőbb beilleszkedjen a csapatba. A kvalitásai vitathatatlanok, a játéktudása megvan ahhoz, hogy ne jelentsen neki problémát elfogadtatnia magát. Én életemben először szerepeltem külföldön, amikor a Watfordba igazoltam, Dominik hosszú salzburgi és néhány lipcsei év után ment Liverpoolba, sokkal nagyobb nemzetközi tapasztalattal. Nekem egyfelől az okozott nehézséget, hogy nem nagyon beszéltem angolul, Dominiknak ezzel láthatóan nincs gondja, másfelől, hogy fizikai lemaradással küzdöttem. 74 kiló voltam, amikor Watfordba szerződtem, egy év múltán 80-at nyomtam. Ez a tömeg kellett ahhoz, hogy megálljam a helyem a fizikálisan roppant erős Premier League-ben, amelyik szerintem amúgy is a világ legjobb bajnoksága. A 80-at pedig tartom azóta is - kezdte a bunteto.com-nak adott nyilatkozatát a komáromi Priskin Tamás.

A 2016-os Eb-kijutás hőse elmondta, hogy az ő útja más volt a világ legjobb ligájába, hiszen még a 20. születésnapja előtt került Watfordba, bár eddigre már 60 NB I.-es meccs volt a lábában, amelyeken 20 gólt jegyzett. Számára nem volt probléma az önbizalommal, de így is meg kellett verekednie a helyért a kezdőcsapatban. Mai fejjel úgy gondolja a visszavonult támadó, hogy egy köztes ugródeszka, például Hollandia jót tett volna, de így is büszke arra, hogy karrierjének felét légiósként töltötte el.

A Premier League-ben töltött éveket követően hazaigazolt, és visszatért a Győri ETO csapatához. Erről az időszakról elmondta, hogy a helyi fiatal futballisták kiváncsiak voltak a rutinos játékos külföldi tapasztalataira.

Nagyon jólesett például, hogy amikor Kerkez Milos az AZ Alkmaarba szerződött, az apukája egy nyilatkozatában megemlített engem, hogy milyen sokat segítettem Milosnak az ETO-ban azzal, hogy terelgettem, beszéltem neki a tapasztalataimról. Remélem, sok újabb győri labdarúgó jut el Milos vagy Kalmár Zsolt szintjére, de említhetném a korábbi játékosokat is, Fehér Miklóst elsősorban.

