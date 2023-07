A Komárom VSE a 2021-22-es szezonban újoncként a kilencedik helyen végzett a másodosztály 20 csapatos mezőnyében, így a nyáron bizakodva vághatott neki a 16-osra karcsúsított NB I. B-s bajnokságnak. A játékoskeretben történő változások mellett a vezetőedzői poszton is cseréltek Komáromban: az addig a komáromi női és férficsapatot együtt irányító Nagy Péter már csak a harmadosztályba visszaeső férfiakkal foglalkozott a 2022-23-as szezonban, a lányok mestere pedig az addig velük másodedzőként foglalkozó Neukum Tamás lett.

A KVSE remekül kezdte a bajnokságot, hiszen 26-21-re verte idegenben az azt megelőző szezonban még élvonalbeli Szombathelyt, majd a Pénzügyőrt is legyőzte. A bajnokesélyes Kozármisleny vendégeként elszenvedett vereséget egy Gárdonyban aratott győzelem követte, majd az ugyancsak jó erőkből álló egri Eszterházy tudott nyerni a Komárom vendégeként. Öt fordulót követően aztán összeállt a csapat, amely a következő hét összecsapásából egy Ferencváros elleni 26-26 mellett hatot megnyert. Kiemelendő ezek közül a később bajnoki címet nyerő (a 2021-22-es szezonban ugyancsak élvonalbeli) Vasas 27-25-ös idegenbeli legyőzése vagy a Tempo elleni kiütéses, 33-13-as hazai siker, ami a legnagyobb különbségű győzelme volt a csapatnak a szezon során. Az év végére aztán előjöttek a sérülések és a betegségek, a KVSE utolsó két tavalyi bajnokiját elveszítette.

Az idei év jól indult, hiszen idegenben sikerült visszavágni az Eszterházynak (32-31), a következő öt meccsen azonban csak három pontot jött össze, különösen a Kozármisleny elleni 35-21-es hazai kudarc volt fájó (ez volt a komáromiak legsúlyosabb veresége a bajnokságban). A szezon vége azonban remekül sikerült: a KVSE a Vasas elleni súlyos, 36-25-ös hazai vereség mellett az utolsó kilenc mérkőzéséből nyolcat megnyert, így a negyedik helyen zárta a szezont.

A csapat a Magyar Kupában is részt vett, de ott az első fordulóban 28-21-re kikapott hazai pályán a Szombathelytől, így korán búcsúra kényszerült.

A mögöttünk hagyott szezont Neukum Tamás vezetőedző értékelte.

– Elsődlegesen a biztos bennmaradást tűztük ki célul a szezon előtt, de lehetőség szerint természetesen bíztunk a minél jobb helyezés kiharcolásában és abban, hogy fejlődjön a csapat. Konkrét helyezés elérése nem szerepelt a tervek között. A felkészülésünk jól sikerült, aminek köszönhetően a bajnokságot is jól indítottuk, de az év végére betegségek és sérülések miatt elfogytunk, jöttek is a vereségek. Tavasszal hullámzóan teljesítettünk, voltak gyengébb meccseink, de a viszonylag szűk keretünkkel elért negyedik helyezés így is felülmúlt minden várakozást. Persze evés közben jön meg az étvágy, az éremszerzésre is lehetőségünk volt, de ez végül nem jött össze. A negyedik hely persze így is remek, hiszen elmondhatjuk, hogy mi vagyunk az ország 16. legjobb csapata, amire büszkék vagyunk – foglalta össze a 2022-23-as szezont a vezetőedző.

– Negatívumként értékelném, hogy Kocsis Ágnest és Tarjányi Szilviát munkahelyi elfoglaltság, illetve sérülés miatt a szezon közben elvesztettük, emellett viszonylag keveset tudtunk teljes, vagy majdnem teljes létszámban együtt edzeni. Mivel a komáromi sportcsarnok nem alkalmas másodosztályú mérkőzések rendezésére, ezért Tatabányán, a Földi Imre Sportcsarnokban játszottuk a hazai meccseinket, így viszont nem volt igazi hazai pályánk és ezért a szurkolótáborunkat sem tudtuk növelni. Több volt azonban a pozitívum: idegenben vertük a bajnok Vasast, a harmadik Szombathelyt és az ötödik Eszterházyt. Ezért is bosszantó, hogy gyengébb csapatok ellen sok pontot elszórtunk, mert így a szezon végén már nem volt reális esélyünk a dobogóra. A fiatalok egyre inkább beépülnek a csapatba, sokat fejlődtek és tanultak. Ebből a szempontból különösen Gál Dominikát emelném ki. Összességében jobban sikerült a szezon, mint vártam – összegzett Neukum Tamás.

A szezon során 20 játékos lépett pályára a KVSE-nél, közülük ketten, Gengeliczky Lili és az egykori válogatott Szabó-Kovacsicz Mónika lépett pályára az összes, szám szerint (a kizárt Pénzügyőr ellen lejátszott mérkőzésekkel együtt) 30 bajnoki mérkőzésen (előbbi a Szombathely elleni kupameccsen is szerepet kapott, vagyis egyedüliként a keretből a szezon összes tétmérkőzésén játszott). A legeredményesebb játékos a 21 bajnokiján lőtt 137 góljával a Győri ETO kézilabdázója, a Komáromban kettős játékengedéllyel szereplő Ogonovszky Eszter lett.

A bajnokság végeredménye

1. Vasas 28 21 4 3 836-688 46

2. Kozármisleny 28 20 4 4 790-658 44

3. Szombathely 28 20 3 5 893-715 43

4. Komárom 28 18 2 8 790-719 38

5. Eszterházy 28 17 2 9 826-772 36

6. Orosháza 28 14 4 10 739-684 32

7. Debrecen U19 28 14 2 12 783-735 30

8. Kispest 28 13 1 14 749-764 27

9. Algyő 28 10 5 13 781-794 25

10. Szent István 28 11 2 15 722-753 24

11. Pécs 28 10 - 18 680-722 20

12. Tempo 28 8 4 16 770-866 20

13. FTC U19 28 5 7 16 725-786 17

14. Gárdony-Pázmánd 28 8 - 20 751-814 16

15. Kecskemét 28 - 2 26 678-1043 2

16. Pénzügyőr törölve