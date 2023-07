Az MLSZ elkészítette a MOL Magyar Kupa 1. fordulójának selejtezőjét. Ebben a körben az NB I.-es és NB II.-es csapatok még nem játszanak, csak a harmadosztályúak, és azok, akik a vármegyei bajnokságokból kvalifikálták magukat a főtáblára. Ez Komárom-Esztergom megye esetében a két döntős, a Tatai AC és a Lábatlan, illetve a két elődöntős, a DG Tát SE és az FC Esztergom. Rajtuk kívül természetesen ott lesz az előző szezonban magasabb osztályokban szereplő csapataink is, így az Opus Tigáz Tatabánya, a Komárom VSE, a Dorogi FC és a Zsámbéki SK is ellenfelet kapott.

A kupasorozat 2023/2024-es kiírásában a tavalyival megegyező a lebonyolítás rendje: a sorozatot 166 csapat kezdi meg, az előző idény 12 NB I-es és 20 NB II-es klubja, valamint az összes olyan NB III-as sportszervezet is, amely nem indít csapatot az élvonalban vagy a másodosztályban. A három legmagasabb osztály 76 csapata mellett a területi osztályokból 93 együttes vesz részt a sorozatban, amelyek a 2022/2023-as megyei kupasorozatban a legjobban szerepeltek.

Újítás az idényben, hogy azokon a mérkőzéseken, amelyet a jogtulajdonos MTVA élőben közvetít videóbíró segíti a játékvezető munkáját (amennyiben a pályaválasztó csapat stadionja alkalmas a VAR használatára). Szintén új szabály, hogy a negyeddöntők végén minden sárga lap törlésre kerül, így azokat az elődöntökre a játékosok, sportszakemberek nem viszik tovább (a negyeddöntők utáni eltiltások viszont érvényben maradnak az elődöntőkre). A MOL Magyar Kupa első és második fordulójában az OTP Bank Liga és a Merkantil Bank Liga együttesei még nem vesznek részt, így az első körben 136 csapat lesz érdekelt, a másodikban pedig 68. Az első forduló mérkőzéseit augusztus 5-én és 6-án, a második forduló mérkőzéseit augusztus 26-27-én játsszák le. Az 1. és a 2. forduló sorsolása előtt a résztvevő csapatokat az MLSZ Versenybizottsága a földrajzi elhelyezkedésük alapján négy csoportba sorolta be (Észak-Kelet, Dél-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Nyugat), és az így kialakított csoportokból sorsolta össze egymással a csapatokat.

Az első fordulóban az alacsonyabb osztályú csapat lesz a pályaválasztó, azonos osztálybeli csapatok közül az elsőként kihúzott együttes játszhat otthon. A további fordulókban is az alacsonyabb osztályú együttes szerepelhet hazai pályán, osztályazonosság esetén a korábbi fordulókban kevesebb hazai mérkőzést otthon játszó csapat lesz a pályaválasztó, azonosság esetén az elsőként kihúzott együttes játszhat otthon.

A Komárom VSE ellenfele a Kajárpéc Herold Trans SE lesz, amely az előző szezonban a Győr-Moson-Sopron vármegyei bajnokság másodosztályának Keleti-csoportjának harmadik helyén végzett. A két osztálynyi különbség miatt egyértelműen a Komárom VSE lesz a találkozó esélyese. A Zsámbék bajnokcsapathoz látogat, hiszen ugyanúgy a Győr-Moson-Sopron vármegyei másodosztályból kapott ellenfelet, mint a Komárom, de az Északi-csoportból. Az Ásványráró KSE 74 pontot szerezve nyerte meg a másodosztályt. Csapataink közül egyedül a Lábatlani ESE szerepelhet hazai pályán, az ellenfél egy tradicionális győri klub lesz, hiszen a DAC Nádorváros 1912 érkezik majd Karcagi Pálékhoz. A Lábatlan ugye bajnok lett a másodosztályban, így ezt a szezont már az első osztályban kezdi, a DAC pedig a Győr-Moson-Sopron megyei első osztály 11. helyén végzett. A győri klub évekig az NB II.-ben szerepelt, az elmúlt szezonokban azonban a legalsó ligákból kellett újraszerveznie önmagát, hogy idáig eljusson.

Nem járt túl jól az Esztergom, hiszen egyrészt jó messzire, Zala megyébe kell utaznia, másrészt pedig az ellenfél a Tarr Andráshida SC lesz, amely nemrégiben még az NB III.-ban szerepelt. A legutóbbi bajnokság nem sikerült jól a csapatnak, hiszen a Zala megyei I. osztály 8. helyén zárt, de így is bőven a mérkőzés esélyese, főleg, hogy az Esztergom is az alsóházban zárt, és nyáron nagy volt a jövés-menés a csapatnál. Ennél is jóval nehezebb dolga lesz Szabó Attiláéknak, hiszen a DG Tát SE Pápára utazik majd. A Pápai Perutz FC két szezonnal ezelőtt még az NB III. felsőházában volt, majd az előző bajnokságban már a Veszprém megyei első osztályban játszott, ahol második helyen zárt, így osztályozhatott, hogy újra az NB III.-ba kerüljön. Ez ugyan nem sikerült, de így is nagyon erős csapat a pápai, amely idén újra megcélozza a feljutást, még a Tát a hatodik helyen végzett vármegyénk első osztályában.

Frissen feljutó csapathoz látogat majd a Tatai AC, hiszen a Pest megyei Perbál lesz az ellenfél. A vármegyehatártól nem messze fekvő település nem ismeretlen a rutinos szurkolóknak, hiszen az elmúlt szezonban több, korábban megyénkben futballozó játékos (Erős Oszkár, Raffai Ákos, Bartos Márton, Juhász Ákos) is tagja volt a Pest vármegyei másodosztályban bajnokságot nyerő csapatnak, amely így egy osztállyal feljebb lép idén. A gárdában egyébként több magasabb osztályban szerzett rutinnal felvértezett játékost is találunk, Bayer Bence az MTK nevelése, Horváth Patrik az NB II.-es Budaörsben játszott, míg a most 26 éves Aytron de Oliveira 10-11 esztendővel ezelőtt még Szoboszlai Dominikkal csatázott a gólkirályi címekért.

Az NB II.-ből kiesett Dorogi FC ellenfele nem lesz más, mint az NB III.-ból búcsúzó, a szezont a megyei első osztályban kezdő Móri SE. A piros-fehér csapat az előző bajnokságban csak a Zsámbéki SK-t tudta megelőzni, így viszonylag simán búcsúzott a harmadosztálytól. Ahogy a Dorog, úgy az Opus Tigáz Tatabánya is idegenben kezdi meg a küzdelmeket, viszont a szurkolók akár egy kisebb nyaralással is egybeköthetik a túrát, hiszen a Balatonalmádi SE lesz az ellenfél. A csapat a Veszprém megyei első osztály 6. helyén zárta az utolsó szezont, így mindenképpen a Tatabánya lesz az esélyes. A találkozókat augusztus 5-én rendezik majd.