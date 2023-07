Eredetileg a helyi futballcélokról hívtuk podcast-beszélgetésre a Kemma.hu stúdójába P. Nagy Lászlót, aki nyugdíjasként a tatabányai utánpótlás koordinátoraként tevékenykedik. Az interjú elkészült, amit a későbbiekben hallhatnak olvasóink, ám egy előre nem tervezett, szomorú esetről is megkérdeztük a tatabányai foci legendás alakját, aki edzőként is nagy múlttal rendelkezik. A Ferencváros ugyanis szerda este dicstelen módon, a saját pályáján szenvedett kiütéses, 3-0 arányú vereséget a félamatőr feröeri KI ellen.

− Ahogy minden magyar futballkedvelőt, engem is sokkolt a mérkőzés − kezdte a volt olimpiai válogatott. − Azért is éltem meg rosszul ezt az eredményt, mert az FTC a magyar futball ékköve, a nemzet első számú csapata. Éppen ezért az egész magyar futballra negatív fényt vetett ez a teljesítmény, ami ráadásul kihatással van a közeljövőre is.

Arra azonban a nagy edzői rutinnal rendelkező helyi futballegenda sem tudta a választ, hogy mi miért történhetett a pályán. Mint mondta, a sok új játékos miatt a csapategység szemmel láthatóan hiányzott, de már tavasszal is látni lehetett, hogy eltűnt a tavalyi Európa-ligás bravúrcsapat szellemisége.

− Az első meccs után még rá lehetett fogni a kis méretű pályára, a műfűre, az utazásra, a hidegebb időre és egyáltalán a körülményekre a döntetlent. De ami itthon történt, arra nincsen magyarázat. Talán a játékosok jobb egyéni képességeiben bízott az edzői stáb. Ugyanakkor néha előfordul, hogy még a legalaposabb elemzéssel sem lehet rájönni egy kudarc okára.

P. Nagy László ugyanakkor együttérez a csapattal, már csak azért is, mert neki is volt hasonlóan megmagyarázhatatlan kudarcélménye.

− Egyszer hazai pályán kaptunk egy ötöst a Váctól. Semmi előjele nem volt. Jó csapatunk volt, megfelelően dolgoztunk, jöttek az eredmények. Aztán azon a mérkőzésen nekünk semmi sem sikerült, míg az ellenfélnek minden bejött. Lefociztak bennünket és a mai napig senki sem tudja, hogy mi történt − idézte fel.

A rutinos szakember szerint nehéz lesz mentálisan kiheverni ezt a vereséget, de kötelező. A menesztett Csercseszov után jön egy új edző (azóta kiderült, hogy ez újra a már harmadszor beugró Máté Csaba lesz - a szerk.), aki talán új hitet adhat, új módszereket vezethet be és új taktikai elemeket hozhat. Az FTC játékosállománya ugyanis magyar szinten kiemelkedően erős, de sok jó játékos még nem egy csapat. A feröeri viszont ezen a szerdai estén (is) az volt.