A kispályás floorball diákolimpián ezüstérmet szerzett, és beválogatták a verseny legjobb játékosaiból álló "All Star" csapatba is. Az unihoki diákolimpián két korcsoportban is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. A májusi sportgálán Jó tanuló-jó sportoló díjat is átvehetett, az ünnepségen pedig az is kiderült, hogy a Jókai-gimnázium diákja nem csak floorballban, hanem atlétikában és fociban is jeleskedik.