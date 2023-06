Manapság a labdarúgás és a lövészet működik szakosztályi szinten. Mindkét sportág remek eredményekkel öregbíti a falu hírnevét. A legnépszerűbb sportág Vértessomlón is a labdarúgás. A foci különösen szárnyal mostanság is, hiszen a csapat a vármegyei bajnokság legmagasabb osztályában vitézkedik és versenyben van a dobogóért. A faluban működik még egy petanque csapat is, remek közösséget alkotva és a közelmúltban megalakult a vértessomlói teniszcsapat is. A csapat gerincét somlói, környei játékosok adják, akik tatabányai és környékbeli játékosokkal kiegészülve neveztek be a vármegyei tenisz csapatbajnokságba. A csapat a hazai mérkőzéseit a tatabányai SZÜV teniszcentrumban játssza.

Annak érdekében, hogy még több helyi csatlakozhasson a csapathoz és kipróbálhassa ezt a remek sportágat, június 25–én vasárnap 9 órától egy nyílt napot is szerveznek a tatabányai SZÜV Teniszcentrumban, ahova várják a tenisz szerelmeseit. Vendég Dabasi Viktória OB 1–es játékos.

A csapat bajnoki menetrendje a következő:

4. forduló, 2023.06.08. csütörtök 17.00 óra Vértessomló KSK – Gerecse Baj „A”

5. forduló, 2023.06.15. csütörtök 17.00 óra Gerecse Baj „C”-Vértessomló KSK

6. forduló, 2023.06.22. csütörtök 17.00 óra Komáromi VSK – Vértessomló KSK

7. forduló, 2023.06.29. csütörtök: Vértessomló KSK szabadnapos

8. forduló, 2023.07.06. csütörtök 17.00 óra Vértessomló KSK-Előny Itt SE Nyergesújfalu

9. forduló, 2023.07.13. csütörtök 17.00 óra Vértessomló KSK- Gerecse Baj „B”

Pótlási nap: 2023.07.20.

A csapat tagjai: Sütő András, Somlói György, Vaszkun Gábor, Kauer Lilla, Rebi István, Hummel Rudolf Márton, Kertész Tamás, Szilbereki János, Horváth Dávid, Schmölcz Nándor, Szebenyi Dávid

Csapatkapitány: Hummel Rudolf Márton, csapatkapitány-h: Sütő András