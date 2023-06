A Szent Borbála tér parkolója, illetve a Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok közvetlen környezete már megszokott helyszíne az országos megmérettetésnek, a várakozásoknak megfelelően idén is rengeteg (105, 101+4 VIP) csapat, illetve játékos tette próbára tudását a rendezvényre kialakított 13 pályán. Az elmúlt 10 év vidéki tornáit tekintve ez országos rekord!

Az esemény más szempontból is különleges volt, hiszen igazi nemzetközi mezőny jött össze Oroszlányon: mongol, román, szlovák és ukrán csapatok is pályára léptek. A lányoknál nyolc, a fiúknál kilenc korcsoportban hirdettek győztest, emellett ezúttal is megrendezték a különböző ügyességi versenyeket. Az egész napos, remek időben és a hagyományoknak megfelelően kiváló hangulatban megrendezett programon a szervezők a számos díj mellett rengeteg különdíjat is kiosztottak a résztvevőknek, akik között az MVM-OSE Lions számos játékosa és csapata megtalálható volt.

Eredmények: https://streetballnet.hu/eredmenyek/