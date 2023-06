Az ászári illetőségű Végh Bence 26 éves korára kipipálhatja a magyar bajnokságok négy különböző osztályát is: a 2017-2018-as bajnokságban a Komárom VSE színeiben még a megyei I. osztályban futballozott, aztán a bajnoki címet követően három szezonon az NB III.-ban játszott, szintén KVSE-mezben.

Mivel Bozsik Péter csapatában alapember volt, ezért felfigyelt rá a Mosonmagyaróvár, így NB III.-as bajnokként feljutott az NB II.-be. A legutóbbi szezont már itt töltötte, és az újonc gárda egyik legjobbja volt, öt gólt is szerzett a majd' két méteres védekező középpályás.

A napokban aztán az NB I.-ben szereplő MTK Budapest bejelentette, hogy leigazolta Végh Bencét, így az NB I.-es pályáralépés előtt is megnyílik számára az út. Egy másik vármegyei játékos is csatlakozhat az MTK-hoz, hiszen a Zalaegerszeggel Magyar Kupát nyerő Demjén Patrik is visszatér nevelőegyesületéhez.