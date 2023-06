A német-görög közös rendezésű U21-es világbajnoksággal búcsúznak az utánpótlásévektől a junior férfi kézilabda-válogatott tagjai, akik hétfő hajnalban utaztak el a csoportmérkőzéseik helyszínére, Athénba, számolt be az utanpotlassport.hu. A tavalyi junior Eb-n ötödikként végző fiatalok több alkalommal is edzőtáboroztak idén, számos felkészülési mérkőzéssel megspékelve – a legemlékezetesebb talán a franciaországi Tiby-kupa volt, amelyen a szerbek és a házigazdák legyőzésével aranyérmet szereztek. A vb előtti utolsó duplameccsen is a franciákkal találkoztak a játékosok, Tiszakécskén előbb hat, majd három góllal múlták felül a szintén világbajnoki induló ellenfelet.

Azt már február óta tudjuk, mely négyesben kezd a magyar együttes a csoportkörben: az E-csoportba Dánia, Argentína és Óceánia mellé kerültek a mieink, ám az utóbbi válogatott visszalépését követően Norvégia került be a kvartettbe. Erős csoport, amiben a játékosok is egyetértenek: Lukács Péter és Palasics Kristóf is úgy nyilatkozott a múlt héten az Utánpótlássportnak, hogy maximális koncentrációra lesz szükség a sikerhez, senkit sem szabad lebecsülni. Erről beszélt a válogatott szövetségi edzője, Sótonyi László is, akit közvetlenül az utazás előtt kérdeztünk.

– Nagy jelentőséget nem tulajdonítok a franciák elleni páros mérkőzés eredményének, nem azon volt a hangsúly. Törekedtünk a győzelemre, ám sokkal fontosabb ilyenkor, hogy amit a hét közben gyakoroltunk, megvalósítsuk a pályán – ez sikerült is. A játékunkban még rengeteg tartalék van, megfigyelhetők a biztató szakaszok; elérte a célját az utolsó hét, amikor teljes kerettel tudtunk készülni. Összefüggéseket viszont nem érdemes keresni a felkészülési mérkőzések és a vb között, az utóbbi teljes más történet lesz – mondja a szakember.

Több olyan csoportot találunk, amelynél szinte borítékolható a végeredmény, a miénk viszont nem tartozik ezek közé. Élet-halál harc lesz mindegyik összecsapásunk, így nem szabad másképp tervezni, csak mérkőzésről mérkőzésre. Az eredmények is azt mutatják, hogy senkit sem szabad lebecsülni – jól példa az argentin válogatott, amely az Eb-címvédő spanyolokat győzte le nemrég.